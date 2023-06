El nuevo Universo Extendido de DC sigue tomando forma. Luego de que fuera presentada su reestructuración hace unos meses, poco a poco se van conociendo detalles sobre quiénes serán los responsables de algunos de los proyectos que lo conformarán. Las novedades más recientes tienen que ver con Andy Muschietti y la próxima película inspirada en el amplio universo de Batman, The Brave and the Bold.

Esta película estará enfocada en contar la relación entre Bruce y Damian Wayne, quien es su hijo. Hace unos meses, cuando James Gunn la presentó dentro de la agenda de producciones que desarrollarán en los próximos años, se dijo que uno de los objetivos de esta producción es presentar, en la gran pantalla, a la BatFamily.

¿Cuál es la relación entre Andy Muschietti y Batman: The Brave and the Bold? De acuerdo con información de Variety, el realizador cinematográfico será el director de esta película. En la actualidad, Muschietti se encuentra de gira de medios, promocionando The Flash, producción que dirigió y que fue estrenada en cines el pasado 15 de junio de 2023.

Andy Muschietti, Batman: The Brave and the Bold, The Flash: el origen de todo

El nuevo Universo Extendido de DC quiere sostener relaciones con sus principales figuras, pero desde un lugar distinto al que se venía abordando en los largometrajes presentados. En ese sentido, Andy Muschietti está siendo reconocido como un cineasta que tiene una visión propia sobre el mundo de los superhéroes.

Andy Muschetti, durante una entrevista dada a "Caja negra", un programa de Filo News.

En declaraciones dadas al medio citado, James Gunn explicó lo siguiente, en relación con él y Peter Safran: “Vimos The Flash; incluso antes de tomar las riendas de DC Studios, sabíamos que no solo estábamos en manos de un director visionario, sino también de un gran fanático de DC”. A propósito del estreno de The Flash, Gunn dijo: “Es una película magnífica, divertida, emotiva y emocionante. La afinidad y pasión de Andy Musquietti por estos personajes y este mundo simplemente resuena en cada cuadro. Entonces, cuando llegó el momento de encontrar un director para The Brave and the Bold, en realidad solo había una opción”.

¿Quién más podría ser? Continuando con su explicación, Gunn dijo: “Afortunadamente, Andy Muschietti dijo que sí. Bárbara Musquietti firmó para producir con nosotros y estamos en camino. Son un equipo extraordinario. No podríamos tener socios mejores o más inspiradores mientras nos embarcamos en esta nueva y emocionante aventura en el Universo Extendido de DC”.

En una entrevista dada a Filo News, Andy Musquietti explicó que una de sus principales influencias cinematográficas es Batman. Cuando era niño, era una de las franquicias que más le apasionaba ver. Ahí comenzó a gestarse su relación con el cine. Un vínculo que, ya siendo adulto, le tendrá dirigiendo su propia versión sobre el personaje.

