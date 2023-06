The Flash no está funcionando en taquilla. Las esperanzas de que esta sea la película que cambie la tendencia negativa del Universo Extendido de DC están esfumando más rápido que la velocidad del superhéroe.

De acuerdo a los primeros reportes, la película obtuvo apenas 55 millones de dólares en América del Norte durante el fin de semana de su estreno. Se espera que alcance los 64 millones de dólares durante el feriado en Estados Unidos. Esto es bastante por debajo de los 70 a 75 millones de dólares que se predecía para su primer fin de semana.

Los números de taquilla de The Flash reflejan las críticas generales a la película. Aunque se elogia reaparición de Michael Keaton como Bruce Wayne/Batman y la actuación de Ezra Miller, los efectos visuales está por debajo de los mínimos esperados para una producción de este calibre. Además, el guion y ritmo de la película es complicado y parece que por momentos trata de abarca mucho más de lo que debería.

A nivel global, la película tampoco mejora. Durante su primer fin de semana ha generado 139 millones de dólares. Eso es 4 millones menos que el estreno de Black Adam, considerada un fracaso terrible.

Los escándalos de Ezra Miller también habrían afectado a la taquilla de 'The Flash'

Los escándalos en los que estuvo involucrado Ezra Miller probablemente tuvieron efecto en la taquilla de The Flash. El actor no es parte de la gira promocional de la película y por lo tanto no aparece en entrevistas. Es duro, a nivel comunicación, cuando el actor principal de una producción brilla por su ausencia.

Eso limita algunas de las acciones de marketing que se pueden hacer con la película durante su estreno, lastimando la promoción y afectando el número de personas que van al cine.

Miller ha sido acusado de contactar con menores de edad, hacer grooming, alteración al orden público. Agredir a una mujer, tratar de asfixiarla y echarla al suelo, suceso que quedó grabado en un vídeo. También ha sido acusado de acoso, y de asalto en segundo grado. De hecho tuvo diez altercados con la policía durante un espacio de tiempo de apenas dos meses. Asimismo enfrentó un juicio por robo, aunque finalmente se le declaró culpable de allanamiento de morada.

Finalmente, en agosto de 2022 un representante de Ezra Miller emitió un comunicado donde el actor se disculpa por su comportamiento. Además, rgumenta que "pasó por un momento de crisis intensa". Aun así, el actor apareció en la gala del estreno mundial de The Flash donde agradeció a sus fans por el apoyo y a DC por el cuidado que recibió mientras atravesaba sus problemas legales.

The Flash reinicia el Universo Extendido de DC, ahora que está en manos de Peter Safran y James Gunn. Es una pena que una producción tan importante sea tan mediocre. Esperemos que la nueva era del estudio abra las puestas a películas de mayor calidad.

