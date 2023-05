Además de capturar galaxias, nebulosas y otras estructuras cósmicas desde su lanzamiento, el telescopio espacial James Webb también ha fotografiado en varias ocasiones a numerosos planetas. Desde aquellos en nuestro propio sistema solar, hasta los exoplanetas en otras formaciones cercanas. Lo cierto es que, siempre que salen estas imágenes de estos últimos, algunos usuarios suelen protestar por su calidad.

Aunque el ojo experto no tiene mucho que achacarle a las imágenes de exoplanetas capturadas por el James Webb, es comprensible la queja de aquellos que no conocen el funcionamiento del telescopio espacial. Después de todo, si es capaz de fotografiar el inicio del universo, ¿por qué le cuesta tanto captar imágenes de planetas dentro o fuera de nuestro sistema solar?

No, no es que el James Webb esté defectuoso, o que la NASA esté urdiendo una artimaña para engañarnos y hacernos creer mentiras. La razón se esconde en la física de estos cuerpos celestes y su capacidad para emitir luz, así como también en las cámaras que utiliza el telescopio espacial para capturar sus impresionantes imágenes.

¿Por qué el James Webb captura fotos tan poco claras de exoplanetas?

Comencemos por esta pregunta. Seguro ya habrás visto la primera foto de un exoplaneta tomada por el James Webb. Aunque probablemente ibas con la ilusión de ver un nuevo mundo extraterrestre en todo detalle, te habrás topado con un punto de luz pixelado en el que no se distingue nada de nada. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha estropeado el telescopio? No, en realidad esto tiene más que ver con el planeta que con la potencia de nuestro telescopio espacial favorito.

La razón de que esto suceda está en la naturaleza de este tipo de cuerpos celestes. Los planetas —tanto de nuestro sistema solar, como de cualquier otro— no emiten luz propia. En su lugar, reflejan la que emite la estrella a la que orbitan; la misma razón por la que podemos ver la Luna en el cielo nocturno.

Esta luz ya difusa de por sí tiene que enfrentarse al desgaste de viajar por distancias cósmicas, y cuando los fotones alcanza nuestro planeta, ya se ha perdido mucha información. Algo parecido a si intentaras fotografiar el reflejo de luz de una roca en la costa de Gibraltar, estando tú en Algeciras.

¿Y por qué se ven tan bien las fotos de galaxias a millones de años luz? Puede parecer ilógico que, si no puedo ver un exoplaneta ubicado en mi propia galaxia, ¿cómo es posible que pueda observar imágenes tan impactantes de otras todos los días? Desde su lanzamiento, el James Webb nos ha bendecido con todo tipo de imágenes, desde inmensas estructuras galácticas de polvo y gas, hasta fusiones cósmicas muy interesantes. Esto mismo sucede con las galaxias. Son estructuras exageradamente más grandes que un planeta y además despiden una cantidad de luz abismal. De hecho, lo que suele verse con más detalle en las imágenes del James Webb son puntos brillantes que resultan ser estrellas, las cuales emiten su propia luz que puede viajar por distancias cósmicas sin perder tanta intensidad. Al llegar a la Tierra, estas formaciones pueden examinarse con más detalle debido a que no se ha perdido tanta información en el camino. Pero las galaxias no están compuestas únicamente de estrellas. También encontramos gases y cúmulos de polvo a temperaturas muy altas que emiten altos niveles de radiación. Así, utilizando las cámaras infrarrojas del James Webb, es posible ver esta radiación emitida con mayor detalle, iluminando también toda la composición. Retomando el mismo ejemplo de Algeciras y Gibraltar. Si bien no puedes ver el reflejo de una roca específica, al caer la noche puedes observar todas las luces de la ciudad con un detalle espectacular. Con puntos más altos, los muelles, puentes y más. De hecho, podrías tomarle una bonita foto y se vería sin problemas.

¿Y por qué se ven tan raras las imágenes que toma el James Webb de los planetas de nuestro Sistema Solar?

Ya ha quedado claro que las distancias cósmicas y la emisión de ciertos tipos de luz pueden jugar en contra de la investigación espacial, pero, ¿por qué las fotos a planetas de nuestro sistema solar se ven tan extrañas? ¿No debería el James Webb captar imágenes más impresionantes de estos planetas?

A pesar de estar construido en oro y haber costado 10.000 millones de dólares, el James Webb también tiene sus limitaciones, como por ejemplo, que no puede ver a color. Otra de ellas es que no ha sido fabricado para observar en luz visible, como sí hace el Hubble. Esto solo le deja una única opción: estudiar su entorno captando luz infrarroja. Así, el James Webb no ve como lo hacen las cámaras habituales, sino que se mueve a otra frecuencia. Las imágenes captadas están en luz infrarroja, por lo que revela información que a primera vista puede parecer escondida.

Por esto es que las imágenes tomadas a planetas como Marte, Neptuno, Júpiter o Urano lucen tan extrañas. Si bien son impresionantes y ofrecen una cantidad abrumadora de nuevos detalles a los investigadores, no son tan atrapantes a primera vista como las imágenes de Europa captadas por la sonda Juno; e incluso la antigua foto de Neptuno tomada por las Voyager 1 y 2.

Recordemos que Juno y las Voyager son sondas. Estas se encargan de sobrevolar hasta las inmediaciones de los planetas, satélites y otros cuerpos celestes para su estudio. En el proceso, toman impresionantes imágenes que nos servirán para comprender mejor a nuestros vecinos más cercanos. Mientras tanto, el James Webb se encuentra anclado a Lagrange L2, un punto de la órbita terrestre que lo deja a cientos de millones de kilómetros de desventaja de las sondas a la hora de fotografías a otros planetas.

