Florence Pugh se suma al debate sobre la calidad de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel y su influencia en la industria. Esta discusión, cada tanto, se reabre. Figuras históricas del sector, como Martin Scorsese y Quentin Tarantino, se han mostrado muy críticos en relación con estas producciones. ¿Cuál es la opinión de Pugh al respeto?

El Universo Cinematográfico de Marvel comenzó en el 2008, con Iron Man. Desde entonces y hasta la actualidad, hay decenas de películas y algunas series dentro de esa etiqueta. El resultado de tanto contenido es que no hay, en el presente, una franquicia que tenga el éxito comercial como el que tiene esta. Sin embargo, cuando se mira de forma crítica, el comentario surge de manera natural: no se trata solo de dinero.

Los comentarios de Martin Scorsese y Quentin Tarantino, por ejemplo, están orientados a la calidad de las producciones y al público al que suelen estar dirigidas. Tarantino, en particular, fue duro cuando, hace unos meses, comentó que nunca dirigiría una película del Universo Cinematográfico de Marvel porque no necesitaba dinero. La perspectiva que tiene Florence Pugh, probablemente uno de los rostros femeninos más visibles e importantes de la industria en la actualidad, tiende a ser más integradora.

Cuando Florence Pugh se interesó por trabajar en el Universo Cinematográfico de Marvel, recibió advertencias por parte de su entorno. Este temía porque la actriz estancara su carrera y dejase de ser considerada para producciones independientes, con enfoques distintos al del cine de superhéroes, entre otras alternativas.

La actriz lo recordó así, en declaraciones dadas a Total Film:

“Cuando me postulé por primera vez en Marvel, mucha gente del mundo del cine independiente me decía que nunca volvería a hacer películas pequeñas, y siempre me ponía nerviosa. Creo que hay belleza en todos los tipos de películas”,

Florence Pugh.