En la actualidad, buena parte de la industria del cine se sostiene por las películas sobre superhéroes. Son las franquicias más potentes en cuanto a recaudación en taquilla y movimiento de seguidores fuera de las salas. Otros relatos han perdido espacio ante esa espectacularidad. Algo que ha propiciado distintos debates. Uno de los que se sumó a la discusión sobre DC y Marvel fue Quentin Tarantino.

El cineasta es reconocido como uno de los realizadores de más prestigio dentro del sector. Sus producciones cuentan con un lenguaje cinematográfico claro. A través de su discurso, Quentin Tarantino logró instalar diversas producciones y personajes como clásicos contemporáneos. Dentro de sus películas más celebradas se encuentran Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill y Once Upon a Time... in Hollywood.

Son películas muy distintas a las de superhéroes, esas que expanden tanto en la gran pantalla como en formato televisivo. Para Quentin Tarantino, estas historias están “estrangulando” el cine en la actualidad, de acuerdo con declaraciones dadas a Los Angeles Times. Desde su punto de vista, esta tendencia no concluirá dentro de poco.

Fragmento de Once Upon a Time... in Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino.

La opinión de Quentin Tarantino

sobre las películas de superhéroes

Quentin Tarantino acaba de lanzar Cinema Speculation, un libro sobre ensayos. En él se muestra, de acuerdo con la reseña de Glenn Whipp para el medio citado, como un espectador crítico y reflexivo en relación con diversas películas. Ninguna de ellas pertenece a su filmografía. Dentro de sus comentarios hay palabras a obras como Bullitt, Dirty Harry, y Taxi Driver.

Dentro de ese libro, no hay referencias directas a las producciones de Marvel o DC. Pero sí se describen varios chistes que se interpretan como cuestionamientos a esas franquicias. Uno de ellos se basa en una comparación a cuando en los años 60 abundaban los musicales. De acuerdo con Tarantino, muchos cineastas de la época estaban esperando que esa ola pasara para celebrar y volver a hacer otro tipo de películas.

Para el director, ahora ocurre algo parecido con varios realizadores: “No pueden esperar el día en que puedan decir eso sobre las películas de superhéroes”. Desde su perspectiva, “la analogía funciona porque es un estrangulamiento similar”. ¿Esto puede cambiar dentro de poco? Quentin Tarantino no es muy optimista: “La escritura aún no está en la pared de la forma en que estaba en 1969 cuando era tipo: ‘Oh, Dios mío, solo invertimos un montón de dinero en cosas que ya a nadie le importan’”.

Quentin Tarantino en Pulp Fiction

En la actualidad, esos relatos sí importan a una base de seguidores que parece no parar de crecer. Tanto Marvel como DC siguen apostando por planes a largo plazo en relación con estas historias. La primera tiene un proyecto que durará, al menos, hasta 2026. La segunda trabaja en un plan de 8 a 10 años de adaptaciones.

Entonces, el mensaje está claro: la industria seguirá pensando y trabajando para sacar provecho a estas historias. En ese contexto, ¿Quentin Tarantino se animaría a hacer alguna próximamente? Esto le respondió a Glenn Whipp: “Tienes que ser un asalariado para hacer esas cosas. Yo no soy un asalariado. No estoy buscando trabajo”.