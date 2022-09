Durante el pasado mes de julio, en el marco de la Comic-Con 2022, Disney presentó distintos proyectos. Dentro de ellos se encuentra Thunderbolts, una película programada para el 26 de julio de 2024 y que reunirá a varios personajes de bajo perfil dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Se trata de un conjunto de superhéroes y antihéroes con un pasado oscuro. Un equipo similar al Escuadrón Suicida de DC.

El anuncio permitió confirmar una sospecha que se venía instalando a través de series como Falcon y Soldado de Invierno, Ojo de Halcón o películas como Viuda Negra. El Universo Cinematográfico de Marvel fue construyendo las bases de un proyecto en el que distintos personajes con reputación dudosa o pasado turbio fueran útiles durante causas incómodas o que otros superhéroes no pudieran asumir por distintas razones.

La D23 Expo, el evento en el que Disney se celebra a sí misma y se permite exponer sobre distintos proyectos, fue el marco en el que se conocieron novedades sobre Thunderbolts. La más evidente fue la confirmación de la alineación que, al menos hasta ahora, estará en la película:

Contessa Valentina Allegra de la Fontaine , interpretada por Julia Louis-Dreyfus

, interpretada por Julia Louis-Dreyfus U.S. Agent , encarnado por Wyatt Russell

, encarnado por Wyatt Russell Guardian Rojo , interpretado por David Harbour

, interpretado por David Harbour Yelena Belova , encarnada por Florence Pugh

, encarnada por Florence Pugh Taskmaster , asumida por Olga Kurylenko

, asumida por Olga Kurylenko Ghost , interpretada por Hannah John-Kamen

, interpretada por Hannah John-Kamen Soldado de Invierno, encarnado por Sebastian Stan

La historia de Thunderbolts

La idea de redención atraviesa a Thunderbolts. Este grupo está conformado por distintos villanos o superhéroes caídos en desgracia. Dentro de las historietas de Marvel, surgieron en un contexto bastante particular: los 4 Fantásticos habían desaparecido y el grueso de Los Vengadores había muerto. Los problemas y amenazas seguían presentándose. Entonces, el Barón Zemo se encargó de reclutar a una serie de personas con una reputación oscura para atender distintos asuntos.

Los Thunderbolts fueron presentados dentro de los cómics en el número 449 de Incredible Hulk, publicado en 1997. Los responsables de la idea fueron Kurt Busiek y Mark Bagley. Desde entonces, este grupo ha visto cómo distintos villanos, superhéroes y antihéroes vienen y van por formación base. En relación con la alineación presentada para la adaptación del Universo Cinematográfico de Marvel, la gran ausencia es la del Barón Zemo, personaje que dentro de este relato es interpretado por Daniel Brühl.

Este personaje apareció por primera vez en Capitán América: Civil War y regresó al Universo Cinematográfico de Marvel durante Falcon y el Soldado de Invierno. A partir de su reincorporación a este relato, comenzaron las interpretaciones sobre que él sería quien comandaría una hipotética formación de los Thunderbolts. Sin embargo, visto lo visto, esto no ocurrirá por el momento. La encargada de dar sentido al equipo es la Contessa Valentina.

¿Quiénes han conformado a los Thunderbolts?

Dentro de los cómics, los Thunderbolts han tenido distintas alineaciones y épocas. La presentada para el Universo Cinematográfico de Marvel es una suerte de mezcla de estas, encuadrada dentro de los personajes ya presentados en el relato. La formación original de este equipo fue la siguiente:

Atlas (Goliath)

MACH-I (Abner Jenkins)

Ciudadano V (Helmut Zemo)

Meteorito (Moonstone)

Pájaro Cantor (Mimi Aulladora)

Techno (Fixer)

Algunos de los personajes más relevantes que pasaron por este equipo a través de las historietas son los siguientes:

Duende Verde/Norman Osborn

Venom

Yelena Belova

Luke Cage

Hulk rojo

Deadpool

Elektra Natchios

The Punisher

La diferencias con el Escuadrón Suicida de DC

El Escuadrón Suicida fue presentado por DC en 1959, dentro del cómic The Brave and the Bold mientras que los Thunderbolts no debutaron sino hasta 1997. Entre uno y otro grupo, más allá del sentido, las misiones y los personajes que lo conforman, no hay mayor diferencia filosófica. Se trata de una serie de superhéroes, antihéroes y villanos que podrían ser prescindibles para el sistema y que, sin embargo, son necesarios para asumir las misiones que otros personajes no tomarían por distintas razones.

Este tipo de grupo refleja una suerte de paradoja dentro del relato de superhéroes. Se trata de personajes que cometieron algún delito, que no son convenientes para sus entornos y que, aun así, tienen habilidades y características necesarias en algunos contextos. No recibirán el reconocimiento de las principales figuras, pero encuentran en este rol una forma de vida que les permite ser útiles, a la vez que la opción funciona como una especie de tabla de salvación, dependiendo del caso.

Dentro de los personajes confirmados para el Universo Cinematográfico de Marvel, puede que el que más se apegue a las ideas anteriores sea U.S. Agent, interpretado por Wyatt Russell. Luego de asumir como el nuevo Capitán América, Russell es desbordado por sus emociones e, intentando llenar el vacío dejado por Steve Rogers, pierde el control. Lo hace hasta el punto de terminar asesinando a un adversario en una plaza, mientras muchos ciudadanos miraban. A él, como al resto de la alineación, Thunderbolts les ofrecerá una segunda oportunidad. El guion de la película estará en manos de Eric Pearson y será dirigida por Jake Schreier (Ciudades de papel, Frank y el robot).