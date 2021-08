El escuadrón suicida dejó una grata impresión en la crítica, y puede que la incorporación de nuevos personajes más la continuidad de algunos que aparecieron en la primera entrega de la saga sirva para refrescar una franquicia llamativa y atípica: los malos también pueden ser buenos. Dentro de ese grupo de personajes, puede que ninguno resultara más entrañable que Ratcatcher 2, interpretado por Daniela Melchior.

Con Ratcatcher 2 se integran tantos matices como aspectos incómodos en relación con el espectador. Desde la tradición del personaje dentro del DC, una descendiente de otro villano, hasta su capacidad para poder manipular a las ratas, pasando por la intrahistoria que la conecta con ellas. Ratcatcher 2 es, en esencia, el sostén emocional de El escuadrón suicida.

Ayuda tanto las características del personaje como la actuación de Daniela Melchior, sólida, convincente, en las distintas fases de su rol. Desde parecer una adolescente perezosa hasta tomar el liderazgo del grupo cuando la situación se lo reclamó. Esta es la primera gran producción de la actriz, si se reconoce a El escuadrón suicida como un producción enfocada a un público masivo (y más allá de la respuesta de las audiencias en taquilla, COVID-19 mediante).

¿Quién es Daniela Melchior?

Daniela Melchior tiene interés por las artes escénicas desde hace, al menos, siete años. Sus primeros pasos en la actuación, de manera profesional, se produjeron en distintos proyectos cinematográficos y televisivos de Portugal cuando ella tenía 17 años. Algunas de esas producciones fueron Mulheres (2014-2015), Ouro Verde (2017)​ y A Herdeira (2018).

De esos proyectos locales comenzó, de forma progresiva, a saltar hacia otras áreas. Su primer trabajo cinematográfico lo tuvo a través de The Black Book (Valeria Sarmiento, 2018). A este largo le siguió ​Parque Mayer (António-Pedro Vasconcelos, 2018). En 2018 también hizo la voz de Spider-Woman para la adaptación en portugués de Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018).

Luego de esos proyectos y de otras series televisivas como Valor da Vida (Isabel Vasconcellos) y Pecado (María Manuel), se produjo el salto olímpico, con 24 años de edad: El escuadrón suicida (James Gunn, 2021). Como datos biográficos hay que mencionar que Daniela Melchior nació el 1 de noviembre en Almada, Portugal, en 1996.

¿Cómo fue el proceso de selección?

Su participación en El escuadrón suicida tiene un par de peculiaridades durante el casting. La más evidente de ellas: hizo pruebas con ratas reales. Daniela Melchior describió el proceso durante una declaración dada a ComicBook: “Trajeron una caja de plástico realmente grande. Ya estaba abierta con las ratas adentro y no me dijeron nada más. Querían ver lo que iba a hacer. Entonces, dije: “Dios mío. Qué bonitas”.

A lo anterior, agregó: "Y no estaba fingiendo, lo juro. Cogí una y luego se puso a caminar sobre mi hombro. Cogí otra y entonces me encontré. James Gunn y yo parecíamos niños pequeños jugando con juguetes. Estábamos tan felices de tenerlas por allí. Supongo que así pasé la prueba”.

Las ratas terminan siendo clave dentro de la narración y, en particular, para asentar distintas cuestiones en relación con el personaje de Ratcatcher 2. Se estima que, CGI mediante, se utilizaron cerca de 300 mil ratas. Sobre la cantidad, Daniela Melchior también se refirió en otra entrevista: “Todo el tsunami de ratas que vemos en la película es CGI. Pero cada vez que podía, tenía una rata conmigo. Así que a veces tengo la rata real en mis manos o en mi hombro, pero cada vez que la rata saludaba y hacía algunas cosas en particular, era CGI”.

Sobre su relación laboral con James Gunn y su papel, la actriz explicó en Glamour: "Este personaje no existía antes de la película entonces simplemente empecé a guiarme por el script. Tuve una junta con James y para mí, como actriz, siempre dejo un porcentaje de mi preparación para recibir el punto de vista del director, cuál es la historia y cuál es el acercamiento que él quiere que mi personaje tenga en la película".