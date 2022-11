Quentin Tarantino, el legendario director de películas como Kill Bill, Pulp Fiction y Érase una vez en Hollywood, cargó de nuevo contra Marvel y sus películas. En una entrevista con el podcast 2 Bears 1 Cave, el cineasta declaró que los actores que participan en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel no son estrellas de cine. Tarantino piensa que son los personajes y no los actores quienes brillan en esas producciones.

El director piensa que la fiebre por el Universo Cinematográfico de Marvel derivó en que sus actores se volvieran famosos. Calificarlos como estrellas de cine — un término en peligro de extinción — no sería adecuado. Quentin Tarantino afirma que no es el único que piensa así y que son los personajes quienes convierten en estrellas.

No son estrellas de cine, ¿verdad? Capitán América es la estrella. O Thor es la estrella. Quiero decir, no soy la primera persona en decir eso. Creo que eso se ha dicho un millón de veces. Quentin Tarantino

Es importante mencionar que Tarantino no se refirió directamente a Chris Evans o Chris Hemsworth. "Ni siquiera los estoy menospreciando francamente, para decirte la verdad. Pero ese es uno de los… el legado de la Marvelización de las películas de Hollywood", mencionó.

Quentin Tarantino dejó claro que no es fanático de las películas de Marvel, ya que se considera demasiado viejo para ellas. "Si estas películas hubiesen salido cuando tenía veinte años, estaría jodidamente feliz y las amaría por completo", dijo. "Pero, ya sabes, tengo casi 60 años, así que no, no estoy tan entusiasmado con ellas", declaró Tarantino.

Quentin Tarantino no odia las películas de Marvel, pero...

Durante la entrevista, Quentin Tarantino dijo que no odia las películas de Marvel, pero que le desagradan porque es el único tipo de películas que Hollywood quiere hacer. "Son las únicas cosas que parecen generar algún tipo de entusiasmo entre una base de fans o incluso para el estudio que las crea. Eso es lo que les entusiasma", aseguró.

Tarantino forma parte de un grupo de reconocidos cineastas que han cargado contra el cine de superhéroes. Martin Scorsese declaró que las películas de Marvel no pueden considerarse como cine, mientras que Francis Ford Coppola fue más allá y las tachó de despreciables. En fechas recientes, Ethan Hawke — quien tuvo una participación en Caballero Luna — defendió las críticas de Scorsese y Coppola y dijo que estas películas son para niños de 14 años.

Realmente no hay mucho espacio para nada más. Ese es mi problema. Quentin Tarantino

El clamor general es que las películas de Marvel están ahogando a otras producciones. Stellan Skarsgård, uno de los principales villanos de Dune, afirmó hace unos meses que el problema no son las películas, sino el sistema. Las ganancias millonarias del cine de superhéroes impide que otras películas con buenos actores y mejores guiones puedan figurar, puesto que no tienen presupuesto ni espacios para competir.

¿Quién es la estrella? ¿Thor o Chris Hemsworth?

Las declaraciones de Quentin Tarantino sobre las estrellas de cine en las películas de Marvel podrían causar controversia. Si bien Chris Evans o Chris Hemsworth despegaron gracias a las películas de superhéroes, otros como Robert Downey Jr, Samuel L. Jackson o Gwyneth Paltrow eran estrellas consagradas. No sería justo poner a Tom Holland y Stellan Skarsgård al mismo nivel, aunque el primero genere miles de millones de dólares.

Pese a las críticas de Tarantino y otros cineastas, la realidad es que las películas de superhéroes llegaron para quedarse. Marvel y DC trazan planes a largo plazo para explotar sus propiedades, mientras que las cadenas de cines están conscientes de la derrama económica que dejan estas producciones. Bullitt, Dirty Harry, y Taxi Driver son cosa del pasado; lo de hoy es Abogada Hulka y Wakanda Forever