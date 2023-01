Con el correr de los años, Netflix ha desarrollado una reputación por ser implacable a la hora de definir la continuidad de sus series originales. Lo que ha llevado a lo que muchos fanáticos consideran como la cancelación temprana de producciones con muy buenas críticas del público y la prensa. O que, cuanto menos, mostraban un gran potencial para seguir desarrollando. Sin embargo, la plataforma de streaming tiene una mirada bastante peculiar sobre el tema, puesto que asegura nunca haber cancelado una serie exitosa.

Así lo manifestaron Ted Sarandos y Greg Peters, los actuales co-CEO de Netflix. En una entrevista con Bloomberg, con motivo de la reciente salida de Reed Hastings como director ejecutivo y el ascenso del mencionado Peters, no faltó la oportunidad de ser consultados por las quejas ante la creciente tendencia a cancelar series cuando están en boca de todos o, al menos, levantando vuelo.

Los ejecutivos no evadieron la situación, aunque dejaron en evidencia una postura bastante peculiar. «Nunca hemos cancelado un programa exitoso. Muchas de estas series tenían buenas intenciones, pero se dirigían a una audiencia muy pequeña con un presupuesto muy grande. La clave es que debes poder hablar con una audiencia pequeña con un presupuesto pequeño y con una audiencia grande con un presupuesto grande. Si lo haces bien, puedes hacerlo para siempre», dijo Sarandos.

De esta forma, uno de los CEO de Netflix dejó en claro que la clave para una renovación de temporada no es qué tan alto sea el porcentaje de calificación en Rotten Tomatoes, ni qué tan virales se vuelvan los comentarios sobre sus episodios en redes sociales. Si no si reúnen la cantidad suficiente de espectadores como para que la compañía recupere lo que ha invertido en presupuesto.

¿Es verdad que Netflix nunca ha cancelado un show exitoso?

Les guste o no a los fanáticos, lo que plantea Sarandos es una decisión de negocios válida, más allá de que su declaración requiera una revisión. Y tampoco debería sorprender que Netflix se enfoque en renovar los acuerdos de producción con las series que ofrezcan un mayor retorno, por más que no sean necesariamente las de mayor alcance. Después de todo, así lo dejó entrever la compañía en abril de 2022, cuando replanteó su estrategia de contenidos. Por entonces, la compañía ya había establecido que, en adelante, apostaría a lanzar menos contenido original, pero de mayor calidad.

Como ya dijimos, el planteo de Netflix tiene su validez en materia de negocios, aunque posiblemente sea más objetable del lado del contenido. Sin ir más lejos, en los primeros días del 2023 el público enfureció al anunciarse la cancelación de 1899, una de las producciones más comentadas de fines de 2022. Esto dejó a los seguidores sin la posibilidad de ver una segunda temporada.

Durante el último año, fueron muchas las series originales que también pasaron por la guillotina. Entre las más notorias estuvieron Space Force —de los creadores de The Office y con Steve Carrell en el protagónico— y Resident Evil, aunque esta última no fue particularmente celebrada por el público o la prensa especializada. Y la historia se extiende a años previos, como sucedió con Altered Carbon y Las escalofriantes aventuras de Sabrina en 2020. O con Jupiter’s Legacy en 2021. Aunque, sin dudas, los casos más resonantes fueron los de Daredevil y Sense8.

Los casos de Daredevil y Sense8

En cuanto al Hombre sin Miedo, Netflix canceló su serie a fines de 2018, pese a ser de las más populares y elogiadas de la plataforma. Esto derivó en una muy publicitada campaña para que Disney y Marvel salvaran al personaje y a Charlie Cox como su intérprete. Algo que dio resultados, considerando su incorporación al UCM en Spider-Man: Sin camino a casa y She-Hulk. Y el actor volverá a encarnar al superhéroe en Daredevil: Born Again.

En cuanto a Sense8, el drama de ciencia ficción de las hermanas Wachowski sufrió una de las decisiones más erráticas vistas en la industria. La serie se canceló a mediados de 2017, apenas finalizada la segunda temporada, que dejaba su argumento inconcluso para una resolución posterior. Pero la tercera temporada nunca llegó. La reacción del público contra Netflix fue tan negativa, que la compañía no tuvo más remedio que dar luz verde a un capítulo especial de dos horas y media que se estrenó en 2018 para que no quedaran cliffhangers.

Queda claro, entonces, que lo de «nunca cancelamos un show exitoso» es una verdad a medias. El problema está en que Netflix no divulga las estadísticas de audiencia completas de todas sus producciones originales de un modo regular. Solamente podemos conocer el caso de sus títulos más destacados a través del Top 10 que se actualiza semanalmente, pero que menciona la cantidad de horas vistas, y no mucho más. Por ende, la información no pinta una imagen total y el público no termina de entender cuáles son los parámetros completos que definen cuándo una serie tiene éxito o no.