El retorno de Charlie Cox a las andanzas como Matt Murdock/Daredevil en el Universo Cinematográfico de Marvel —primero en Spider-Man: Sin camino a casa, y después en She-Hulk: Abogada Hulka— sigue dando de qué hablar. Y mientras se prepara para asumir un nuevo desafío con Daredevil: Born Again, el actor aprovechó para agradecer a los fanáticos por salvar su carrera.

En una reciente entrevista con el sitio oficial de Marvel, Cox aseguró que, de no ser por una campaña en línea para que Disney rescatara a Daredevil tras la cancelación de la serie homónima de Netflix, hoy su vida sería otra. "Daredevil es un personaje increíble. Ha sido el gran honor de mi carrera que me ofrecieran ese papel y poder interpretarlo. Ha cambiado mi vida irrevocablemente", aseveró.

En cuanto a la injerencia del público para lograr una segunda oportunidad como el Hombre sin Miedo, Charlie Cox no tuvo más que palabras de agradecimiento. "Hay tanto que quiero decir. Pase lo que pase con mi carrera a partir de este momento, se lo debo en mayor medida a la campaña 'Salven a Daredevil'. Incluso cuando ya había perdido la esperanza hace años, ellos [los fanáticos] no lo hicieron, y continuaron haciendo campaña y apoyando. A lo largo de los años, he conocido a muchos de ellos, y son una multitud muy entusiasta y apasionada", dijo.

La campaña a la que se refiere el artista fue Save Daredevil (#SaveDaredevil), que se puso en marcha a fines de 2018, inmediatamente después de confirmarse la cancelación de la serie de Netflix tras su tercera temporada. Desde entonces, decenas de miles de seguidores del personaje inundaron la web con peticiones y publicaciones para que Disney y Marvel lo salvaran. Específicamente, para que Charlie Cox volviera a interpretarlo como parte del UCM.

La larga espera para ver a Charlie Cox nuevamente como Matt Murdock/Daredevil

La cancelación de Daredevil en Netflix trajo aparejados varios inconvenientes. El más importante, que Disney estaba obligada por contrato a esperar dos años completos para definir el futuro de la producción y sus protagonistas. Así las cosas, recién a mediados de 2020 fue cuando Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, se contactó por primera vez con Charlie Cox para consultarle si todavía estaba interesado en ponerse en la piel de Matt Murdock.

"Fue un momento bastante surrealista, no voy a mentir. Ten en cuenta que ya habían pasado algunos años. Y yo estaba bastante convencido de que todo había terminado. Kevin me dijo: 'Tenemos algunas ideas, pero quiero asegurarme de que, en principio, estás interesado'. Y yo dije: 'Estoy muy interesado'. Y luego no supe nada de nadie por otros dos meses. Al punto tal que llegué a preguntarme si, en realidad, lo había soñado", relató Charlie Cox a The Hollywood Reporter a comienzos de este año.

Lo cierto es que su cameo en Spider-Man: Sin camino a casa fue motivo de rumores y candentes debates durante largos meses, hasta que se confirmó su aparición en la película. Más recientemente, Daredevil se ha dejado ver en el octavo episodio de She-Hulk: Abogada Hulka, aunque sin el tono sombrío y con un traje ligeramente diferente al de la serie de Netflix, con partes en color dorado.

Lo próximo de Charlie Cox en el Universo Cinematográfico de Marvel será con Daredevil: Born Again, que oficiará de reboot y no como continuación de la serie original.