Daredevil en She-Hulk: abogada Hulka. Aunque Matt Murdock, interpretado por Charlie Cox, ya había hecho su presentación formal durante Spider-Man: No Way Home, su alter ego no había sido descubierto. Ocurrió en el octavo episodio de la serie, cuando tuvo que intervenir para proteger a uno de sus clientes. Se trata del cameo más esperado dentro del relato ficcional y de quien, quizá, en este momento es el personaje más estimado de esa narrativa.

La gestión del ‘Caso Daredevil’ dentro de She-Hulk: abogada Hulka entraña múltiples cuestiones. Desde la confirmación de su cameo hasta la incertidumbre posterior en relación con el episodio en el que saldría, con pistas que invitaron a seguidores y críticas a adelantarse en ese proceso. Es parte de los juegos que se proponen desde el Universo Cinematográfico de Marvel, basados en expectativas, interés y sorpresa.

Sin embargo, también hay trampas y cuestionamientos en este sentido. Unas que pueden afectar de forma directa a la serie, atentando incluso contra sus aspiraciones, y otras que sirven de excusa para reflexionar cómo son presentados este tipo de contenidos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Ya se sabe: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

Daredevil antes de She-Hulk: Abogada Hulka

La serie protagonizada por Tatiana Maslany, en el papel de Jennifer Walters, dialogó y bromeó de forma constante con la posibilidad de que fuera un relato repleto de cameos. La sugerencia era clara: el público vería entrar y salir a varios seres clave, o al menos relevantes, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. En ese lote, tras la confirmación de que Daredevil sería uno de ellos, el resto pasó a ocupar una segunda línea.

La apuesta, en el caso de She-Hulk: abogado Hulka, tenía un sentido: generar situaciones específicas que se pudieran resolver durante cada capítulo. A partir de ellas, componer algo mayor. A diferencia de otros relatos, en los que se toman más tiempo para abordar situaciones y escenarios, en esta serie el enfoque es otro, con la comedia movilizando muchas cuestiones y sirviendo de puente hacia diversos temas.

Por eso último, los temas que toca, conviene no catalogar a la producción de Disney+ como una serie de cameos y poco más. Aunque se pueda cuestionar la eficiencia con la que aborda ciertas situaciones. La aparición de Daredevil sirvió para realzar parte de las búsquedas y críticas que propone el relato. La dualidad de su protagonista. Sus dificultades para establecer vínculos. La mirada machista en relación con ella (y ellas). El sexo como un espacio de disfrute. A su manera, la llegada de Matt Murdock sirvió de contrapeso a todas las experiencias negativas que había sufrido Jennifer Walters hasta ese momento.

El riesgo a partir del hype generado en relación con Daredevil es que ese tipo de lecturas se pierdan. Al ser anunciado con tanta anterioridad, al ser sugerido de forma evidente mucho antes del octavo episodio, puede que su efecto discursivo, simbólico, no alcance su mayor potencial en la audiencia.

Retardo y expectativa

Tras confirmarse, antes del estreno de la serie, que Daredevil sería uno de los personajes que estarían en ella, la discusión en relación con Matt Murdock se desplazó hacia otros aspectos. Uno de ellos tenía que ver con la adaptación que se presentaría en el Universo Cinematográfico de Marvel, después de que lo presentado en la serie que fue de Netflix dejara las exigencias elevadas.

Durante el quinto episodio de She-Hulk: abogada Hulka se pudo ver una muestra del nuevo traje que Daredevil utilizaría. Estaría marcado por los colores amarillo y rojo. Un homenaje a su historia dentro de los cómics. Tras ese guiño, la sensación fue que el sexto capítulo de la serie estaría orientado a su presentación. No sucedió. Surgió otro tráiler en el que se exponía al personaje. En el séptimo capítulo tampoco apareció. Aquella imagen del casco sobre una caja seguía latente y, quizá, también podría interpretarse como algo que poco a poco quedaba lejano y fue de encaje en el relato.

De nuevo, crítica y espectadores se acercaban a She-Hulk: abogada Hulka dialogando con las preguntas y propuestas de la serie y, al mismo tiempo, esperando a un personaje secundario dentro del relato. Ese escenario dejaba sobre la mesa una pregunta: ¿restó fuerza a la protagonista? Lo curioso, desde una perspectiva afirmativa, es que mucho de esa respuesta tuvo que ver con la expectativa previa antes que la composición propia de la serie.

La filtración en ET

Antes del estreno del octavo episodio de She-Hulk: abogado Hulka, ET compartió la primera secuencia en la que Matt Murdock aparecería utilizando su traje. Entonces, aquel personaje mencionado, anticipado, deseado, esperado, llegaba a una parte de la audiencia como un clip suelto, casi un spoiler. Dentro de las distintas lecturas que podrían hacerse del hecho, una de las posibles es que es tanto una estrategia en relación con la difusión de la serie y el contenido, como un menosprecio al espectador.

Si no se reconoce como un menosprecio, después de atravesar una serie con el objetivo de ver al personaje, de descubrirlo durante un episodio y a la vez acompañar a Jennifer Walters, se le presenta como un tráiler más. Tras toda la antesala en relación con Daredevil, quizá lo más conveniente habría sido dejarle a la audiencia la posibilidad de que el personaje se revelara de forma natural, sin más artificios o estímulos, para potenciar aún más el visionado (y la relación particular de cada cual con Matt Murdock).

¿Y la audiencia?

¿Puede entenderse esto como una suerte de manipulación de la audiencia? Sí. Una que se basó en una promesa que hacía sombra al relato de She-Hulk: abogada Hulka y condicionó parte de su desarrollo. ¿Tiene sentido que una serie se sostenga y tense a partir de un secundario? No. En esa respuesta cabe un matiz, teniendo en cuenta que Matt Murdock será uno de los personajes clave durante la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. No era un personaje cualquiera, por su tradición dentro de los cómics y el trabajo presentado por Netflix en formato serie.

Sin embargo, puede que la gestión de su imagen, durante momentos previos al estreno de la serie, el desarrollo y su posterior presentación, habilite varias preguntas incómodas. Unas que no le restan peso a su paso, a su presentación formal en el Universo Cinematográfico de Marvel, conformando el mejor capítulo de She-Hulk: abogada Hulka hasta ahora. Pero, también, exponiéndola.