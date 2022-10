El Daredevil de Charlie Cox recorrió un largo camino hasta su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel. Tras los rumores y su exitoso cameo en Spider-Man: No Way Home, finalmente, su aparición en She-Hulk: abogada Hulka emocionó a los fans.

Pero también despertó polémica. No solamente por su apariencia — distinta a la serie de Netflix —, sino por el argumento que le rodeó. Incluso hubo comentarios sobre lo que se consideró una gratuita y apresurada escena sexual con la protagonista de la serie.

La guionista y productora Jessica Gao salió al paso de los comentarios. En particular, por la preocupación de los fans sobre el aspecto y tono de Daredevil, que podría influir en su futura serie en solitario. Según la creadora, la historia de She-Hulk: abogada Hulka, disponible en Disney+, funciona como una “cápsula” de situaciones en Marvel. Por lo que la apariencia y comportamiento de Matt Murdock no será el definitivo de cara a su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel.

“Nuestra versión llega a ser un poco diferente de la que será en su serie”, dijo Gao a The Direct, lo que despejó las dudas sobre el tono humorístico del personaje en el episodio. Sin embargo, la gran pregunta de los fans es si la participación de Daredevil demuestra que la versión futura será por completo distinta a la de Netflix. El mismo Charlie Cox puntualizó que Daredevil: Born Again no estará vinculada a la recordada serie e insistió que será “un nuevo comienzo”. Pero uno de los guionistas de Daredevil de Netflix, Steven DeKnight, tuvo una oportuna intervención en redes sociales que ofrece pistas sobre el porvenir del héroe.

DeKnight reconoció al equipo creativo de She-Hulk: abogada Hulka. Para el productor, se trató de “un alivio” que se mantuviera la esencia del héroe. También alabó la decisión de Gao y su equipo de “tomar lo que (hicimos) con Daredevil y ejecutarlo”. Lo que deja claro, de una vez por todas, que la versión del Murdock en el Universo Cinematográfico de Marvel será muy semejante a la propuesta de Netflix. La satisfacción del guionista llegó al extremo de felicitar públicamente a Gao por “cuidar tan fantásticamente al personaje”.

Daredevil en She-Hulk: abogada Hulka

El debate sobre la personalidad de Daredevil en Marvel ha sido uno de los más urgentes alrededor de la figura del querido héroe. En concreto, de cara a su regreso en una serie propia para Marvel. El argumento, todavía desconocido, no retomará la historia de Netflix.

Varias de las críticas de los fans expresaron preocupación porque pudiera perderse la esencia del personaje. De hecho, usuarios de Twitter confrontaron a DeKnight por la forma en que Daredevil mostró una desconocida habilidad física en She-Hulk: abogada Hulka.

“¡Cero problemas! Si hubiera tenido el dinero, puedes apostar también que habría tenido a Daredevil haciendo acrobacias locas”, comentó el creativo. Se trata de un reconocimiento directo de DeKnight de que, hasta ahora, el personaje continúa la línea que planteó en Netflix. De modo que es más que probable que la adaptación del personaje para el Universo Cinematográfico de Marvel sea más compleja de lo que se suponía. Una combinación entre lo ya en visto en Netflix y el añadido de su versión en cómic.

Un sorprendente romance entre superhéroes

Otro de los puntos polémicos del final de temporada de She-Hulk: abogada Hulka fue la forma en que Matt Murdock y Jennifer Walters interactuaron entre sí. Algunos consideraron que la evidente atracción entre los personajes, que se transformó rápidamente en un romance en toda regla, fue apresurada y artificial.

Incluso hubo críticas para la jocosa escena que muestra a Murdock caminando por la calle sin zapatos temprano por la mañana. Justo después de pasar la noche en casa de la protagonista de la serie. El tono humorístico y desenfadado fue acusado de contradecir la forma en la que Daredevil había sido presentado hasta ahora.

También, DeKnight tuvo algo que decir sobre el tema. No solo pareció entusiasmado por la escena, sino directamente por el romance entre héroes. De hecho, llegó a comentar a través de Twitter “que no podía estar más de acuerdo” con lo sucedido con la singular pareja. Una reafirmación de que, hasta el momento, la forma de concebir a Daredevil en Marvel sigue un camino más que satisfactorio.