No han pasado ni 48 horas de haber iniciado el año y Netflix ya puso en marcha su guillotina. La plataforma de vídeo en streaming canceló 1899, la serie de los creadores de Dark. El anuncio, desde luego, es un total sorpresa, sobre todo por el gran ruido que hizo esta producción tras su estreno el pasado 17 de noviembre.

Aunque el servicio no profundizó en detalles, este tipo de movimientos surgen cuando las serie no cumplen con el índice de audiencia esperado; más allá de que haya dejado buenas sensaciones en la opinión pública. Baran bo Odar, showrunner de 1899, confirmó —y lamentó— la noticia a través de Instagram:

"Con gran pesar tenemos que decirles que 1899 no se renovará. Nos hubiera encantado terminar este increíble viaje con una segunda y tercera temporada, como hicimos con Dark. Pero a veces las cosas no salen como las planeaste. Así es la vida. Sabemos que esto decepcionará a millones de fans. Pero queremos agradecerte desde el fondo de nuestros corazones que hayas sido parte de esta maravillosa aventura. Te queremos. Nunca lo olvides." Baran bo Odar.

Si bien es cierto que 1899 fue objeto de conversación durante varios días, no logró trascender de la misma manera que Dark. Desafortunadamente, no consiguió mantenerse por mucho tiempo en la lista de las series más vistas de Netflix, un parámetro que la compañía toma mucho en cuenta antes de renovar una producción para nuevas temporadas.

Tal y como menciona Baran bo Odar, el plan original era crear tres temporadas para finalizar la historia de manera correcta. Cuando el susodicho presentó 1899 a Netflix, estos no dudaron en darle luz verde de manera inmediata, sobre todo tras el éxito conseguido con Dark. Al final ambos contenidos tuvieron destinos muy distintos...

1899, la primera víctima de Netflix en 2023

1899 es la primera serie que Netflix cancela en el todavía joven 2023, y puedes estar seguro que no será la última. En los últimos años, el número de producciones episódicas que han abandonado creció de manera significativa. Tan solo en 2022 cancelaron más de 20 series, entre ellas Another Life, On the Verge, Space Force, Standing Up, Resident Evil y The Midnight Club. Sí, la cifra es muy preocupante.

Queda demostrado que los liderados por Reed Hastings y Ted Sarandos necesitan, urgentemente, cambiar su estrategia de contenidos originales tan pronto como sea posible. El año anterior, prometieron que priorizarán la calidad de su catálogo en lugar de la cantidad. Su cambio de visión, sin embargo, todavía no se refleja del todo en la plataforma.

¿Cuál será la siguiente tras 1899? Hagan sus apuestas. Las miradas apuntan a una serie que, de momento, sigue siendo un estandarte del servicio: The Witcher. Tras la desafortunada partida de Henry Cavill, quien todavía aparecerá en la tercera temporada, son muchos quienes se han desinteresado por completo. Si bien el actor será reemplazado por Liam Hemsworth, estar a la altura del papel de Cavill será muy complicado. La audiencia lo tenía plenamente identificado y parte del éxito de la serie fue por su presencia como Geralt de Rivia.