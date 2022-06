Incluso conociendo el temperamento artístico del Taika Waititi, uno no se esperaba lo que iba a reírse viendo Thor: Ragnarok (2017), quizá la película más cómica del Universo Cinematográfico de Marvel hasta la fecha. Por este motivo, ni nos sorprende que el director neozelandés se haya encargado de la continuación, Thor: Love and Thunder (2022), ni que, según nos muestra el tráiler, se utilice un inesperado desnudo del Dios del Trueno en clave cómica.

Lo que sí se podía prever, sin embargo, son las reacciones por despelotar a un tipo atractivo como Chris Hemsworth en pantalla, y las preguntas al respecto para el responsable, que también firma el guion. Mientras participaba en los actos promocionales de Lightyear (2022), Taika Waititi explicó: “Todos sabíamos que queríamos hacerlo desde muy temprano. De hecho, eso estaba en el primer borrador del libreto y Chris también estaba a bordo”.

Y quiso continuar así: “Creo que, si tienes un cuerpo como el de Chris, incluso él entiende que no sería justo y sería un desperdicio no mostrarlo. Sería un crimen contra la humanidad. Entonces, tienes que proveérselo a las masas”. Y, antes de la presentación de Thor: Love and Thunder en Sidney, insistió en ello: “Ha trabajado tan duro en todo esto [su cuerpo] que sería extraño no enseñarlo”. Y remató: “En un sentido comercial, ¡creo que podríamos vender algunas entradas más!”

Taika Waititi y Chris Hemsworth bromean sobre el desnudo de Thor: Love and Thunder

Marvel Studios

“Todos los de la oficina de producción y la oficina de contabilidad aparecieron ese día y solo necesitaban hablar con los miembros del equipo sobre cómo obtener sus facturas y tarjetas de tiempo [de trabajo]”, dijo para bromear, por otra parte, con que el desnudo de Chris Hemsworth es fue un acontecimiento tal en el rodaje de Thor: Love and Thunder que el equipo al completo quería presenciarlo. Un tono imposible de evitar con este asunto, máxime si se tiene el sentido del humor de Taika Waititi.

Es más, en el programa australiano The Project, se produjo una conversación muy divertida: “[Russell Crowe como Zeus] hace algo grandioso cuando también está en pelotas de la cintura para abajo. Eso me hizo sentir a gusto”, comentó el intérprete. “En el set, es un acuerdo que tenemos. Yo también estaba desnudo”, terció el cineasta. Y, hablando de cómo cubrirse, Chris Hemsworth dijo que solo llevaba “un calcetín”. Pero “en una oreja”, según Taika Waititi. “Eso es lo suyo. Piensa que es una distracción”.