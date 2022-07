Que actores e incluso directores tengan desconocimiento de algunos aspectos de las películas de Marvel en las que participan no es una sorpresa. El estudio prefiere mantener ciertos detalles ocultos para evitar que se terminen filtrando. Pero sorprende que ni Chris Hemsworth, ni Taika Waititi supieran del mensaje final de Thor: Love and Thunder, sobre todo por sus implicaciones.

Muchos especulaban que la cuarta película en solitario del dios del trueno funcionaria como una especie de despedida, y que funcionaría como un puente hacia otros personajes que lo reemplacen dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero nada de so sucedió. Thor: Love and Thunder es una aventura más del personaje, y su reencuentro con Jane Foster, quien tiene su propio arco argumental, pero definitivamente no será su reemplazo.

Parece ser que Marvel Studios no está listo para dejar ir a Thor, que es uno de los seis Vengadores originales. Todos creíamos que tras la salida de Robert Downey Jr, Scarlett Johansson y Chris Evans, era una cuestión de tiempo para que Chris Hemsworth también deje su papel. Pero tras el final de Thor: Love and Thunder, los créditos y las escenas poscréditos, se puede leer el mensaje de "Thor volverá al Universo Cinematográfico de Marvel", una confirmación que tendremos al superhéroe para rato.

Resulta que ni Chris Hemsworth, ni Taika Waititi sabían de esta confirmación. Hasta antes del estreno, ellos, como el resto del mundo, no tenían claro cuál sería el futuro del personaje. Lo ha explicado en una entrevista con Insider.

"¿Qué crees? Fue una sorpresa para mí también. No es broma. Lo vi en el cine y mi reacción fue: ¿¿de verdad??. Incluso Chris tuvo una reacción similar. Pero claro, por supuesto que regresará. Es el mejor personaje. Es verdad que no soy objetivo, pero es el más divertido de ver".

El futuro poco incierto de Thor tras Love and Thunder

La realidad es que todo el arco argumental de Thor: Love and Thunder deja una serie de historias inconclusas que se pueden profundizar en otras películas centradas en el superhéroe. La primera escena poscréditos es el inicio de un futuro conflicto entre el superhéroe y Hércules, como sucedió en los cómics. La segunda muestra que hay vida después de la muerte y que veremos más de Jane Foster en el futuro. Por lo tanto, es un poco raro que Waititi o Hemsworth no supieran que aún hay más por ver del personaje.

Pero, aunque Chris Hemsworth seguirá dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, eso no garantiza la continuidad de Taika Waititi, puesto que al estudio le gusta rotar directores y ofrecer así diferentes puntos de vista y estilos en sus producciones. Las críticas mixtas que está recibiendo Thor: Love and Thunder tampoco ayudan al futuro del cineasta.