Thor: Love and Thunder es un recorrido por todos los puntos altos y bajos de la tetralogía del personaje. Desde el feroz conquistador que imaginó Kenneth Branagh hasta el Vikingo espacial de Taika Waititi. El personaje se ha convertido en un buen ejemplo de la forma en que el Universo Cinematográfico de Marvel puede evolucionar. También en la manera en cómo crece y profundiza a través de los puntos de interés que lo vinculan al bien y al mal esencial.

De hecho, buena parte de Thor: Love and Thunder es una mirada a nuevos aspectos de la franquicia de Marvel. Lo que empieza con un film que es casi una autoparodia, termina por ser un ejemplo profundo de evolución y madurez. En específico, sus escenas finales dejan claro que Thor trascendió, más que cualquier otro héroe, a un arco argumental predecible. Convertido en un hombre en busca de objetivo y al final, con un mundo nuevo que descubrir, Thor es un emblema. Una forma de comprender a la franquicia de Marvel de forma por completo distinta a cómo lo habíamos hecho hasta ahora.

En especial, sus secuencias finales sorprenden por recorrer varios puntos que dejan claro que este solo es el comienzo de Thor hacia nuevas narraciones. Te dejamos una explicación paso a paso de lo que puede supone cada escena y además, los giros de trama.

¿Qué ocurre en las escenas finales de Thor: Love and Thunder?

Para el final de Thor: Love and Thunder, Thor y Gorr terminan en las puertas de Eternidad a punto de enfrentarse a muerte. Jane, por su parte, se encuentra en la tierra después que descubrir que usar el Mjolnir impide que su cuerpo luche contra el cáncer. Thor termina por liberar a los niños secuestrados por el villano, entre los que se encuentra Axl Heimdallson, hijo de Heimdall. Después, les brinda una forma de defenderse las criaturas de sombras que crea Gorr y que son la amenaza inmediata que deben enfrentar.

Finalmente, Thor se enfrenta a Gorr para evitar que gracias a Stormbreaker y Bifrost pueda abrir una forma de llegar a Eternidad. La posibilidad permitiría a Gorr invocar un único deseo y por ahora es evidente que sería el de vengar a su hija. Un genocidio de dioses que podría arrasar con cualquier criatura divina. No obstante, Thor termina por ser vencido por Gorr y casi asesinado por la Necrosword.

Pero Jane Foster lleva a cabo un último sacrificio. Convertida en Mighty Thor, llega para vencer a Gorr y destruir su fatídica espada. Con todo, solo logra salvar a Thor de una muerte segura a costa de su vida. El villano interpretado por Christian Bale logra abrir una puerta hacia Eternidad y la atraviesa. Con la Necrosword destruída, Gorr también se encuentra al borde de la muerte. Pero aún tiene las energías suficientes para invocar el fatídico deseo que alimenta su deseo de venganza.

Pero al final, y después de comprender que un deseo frente a Eternidad es algo más que una forma de retorcida justicia, Gorr recapitula. Por lo que pide que su hija vuelva a la vida. Al otro lado, Thor sostiene a una agonizante Jane Foster, que muere en sus brazos al mismo tiempo que Gorr, entre los de su hija. Para las escenas finales, el héroe asgardiano cumple el último deseo de Gorr y Jane y cría a la pequeña hija del villano. Una vuelta de tuerca que abre la posibilidad de varias cosas a la vez.

¿Cómo llegó Jane Foster a las puertas de Eternidad?

Como aclaró varias veces el argumento de Thor: Love and Thunder, el caballo de Valkiria es algo más que una criatura hermosa. También puede crear portales que permiten viajar a través de grandes distancias. Y es precisamente eso lo que ha ocurrido cuando Mighty Thor decide ir en busca de Thor y ayudarle.

Un último viaje, que ademá, emparenta al personaje con las Valkirias, demuestra su nueva relación con su recién descubierta naturaleza asgardiana. Y también, lo que demuestra que su curación por Mjolnir es algo más que un efecto pasajero. La hizo capaz de cabalgar en la montura de una Valquiria y alcanzar la gloria eterna de los guerreros en el Valhalla.

¿Volverá Jane Foster/ Mighty Thor a pesar de su muerte?

Jane Foster muere después de un sacrificio considerable en Thor: Love and Thunder y recibe como premio una eternidad en el Valhalla. Algo que confirma la escena poscréditos y termina por cerrar — por ahora — el arco del personaje. No obstante, podría no ser el final definitivo para Jane Foster/Mighty Thor.

En los cómics, Thor es incapaz de aceptar la muerte de Jane Foster y utiliza el Mjolnir combinado con la ayuda de Odin en el Valhalla para devolverle la vida. Por si eso no fuera suficiente, también en el cómic Thor tiene la capacidad de hablar con los habitantes del Valhalla. Y por último, está la presencia del mismo Heimdall en el mítico más allá nórdico. En la versión de Marvel, no solo es un lugar de descanso. También es la antesala para el regreso de los guerreros para luchar en el fin del mundo. ¿Será ese el argumento o parte de él, de una futura película de Thor?

¿Eternidad puede volver a conceder deseos después de Thor: Love and Thunder?

En el cómic, Eternidad es una entidad que contiene todas las historias, sucesos y lugares de la mitología Marvel. Y de hecho, se encuentra más allá de las historias y sucesos, por contenerlos a todas. Pero en su versión cinematográfica, es una especie de lugar con voluntad. Y con una única regla: conceder un deseo al primero que le alcance.

Marvel Studios

De modo que, al menos, en el universo cinematográfico de Marvel, sería imposible volver a utilizar el recurso del deseo concedido por la Eternidad. Pero es probable que si el concepto de la criatura avanza para ser mucho más similar al cómic, podríamos verlo en compañía de Galactus, el devorador de mundos. Una posibilidad intrigante con el proyecto de los Cuatro Fantásticos en puertas.

¿Quién es realmente Love, la hija de Thor en Thor: Love and Thunder?

Despuéds de luchar contra Thor y comprender que la venganza es una opción menor frente a Eternidad, Gorr pide el regreso de su hija. El deseo le es concedido y la niña regresa. Pero Eternidad parece no sólo haber devuelto la vida a la pequeña. También la dotó con todo tipo de poderes, lo que podría emparentarla con Singularidad, un curioso personaje del mundo del cómic de Marvel.

En su versión en papel, Singularity aparece luego del colapso de los multiversos y llega a la línea de la Tierra — 616 después de varios eventos. En sus historias, Singularity tiene poderes de teletransportación y viaje en el tiempo. Y más interesante aún, ha tenido varios vínculos narrativos con Kamala Khan de Ms. Marvel. ¿Otro miembro de los Jóvenes Avengers en puertas?