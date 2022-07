Thor: Love and Thunder tiene dos escenas poscréditos. Unas que están profundamente vinculadas con el argumento y podrían arrojar algunos indicios del futuro de la subfranquicia del dios asgardiano. Como si no fuera suficiente, las escenas extras incluidas en la historia muestran detalles sobre lo que puede esperarse para Marvel en el futuro. Una posibilidad que entusiasma a los fanáticos por las implicaciones que podría tener a mediano plano.

Después de todo, Thor: Love and Thunder es una producción cápsula que no parece del todo relacionada con el resto de la franquicia. Una salvedad que hace que cada una de las historias de la Tetralogía de Thor tenga una personalidad propia. Tanto, como para que su impacto en el Universo Cinematográfico de Marvel sea muy específico. La primera película de Thor dirigida por Kenneth Brannagh abrió paso a uno de los villanos más emblemático de Marvel. También, el punto motor de la futura Avengers del 2012. La segunda y la tercera, sin embargo, carecieron casi por completo de nexos con un argumento más amplio. A no ser la presencia del héroe asgardiano y otros elementos muy puntuales al mapa general de las cosas.

Atención, ¡spoilers a continuación!

De modo que las escenas poscréditos de Thor: Love and Thunder podrían abrir un nuevo lugar para el personaje en la fase cuatro. La nueva etapa de la saga de Marvel se ha distinguido, hasta ahora, por ser una presentación cuidadosa de personajes. También, por su capacidad de abrir nuevos escenarios para los ya conocidos. ¿Podrán las escenas poscréditos de la nueva película del dios del trueno hacer ambas cosas? Lo más probable es que sí, a la vista de los rumores que apuntan a un escenario que profundice en la historia. E incluso, la conclusión a una línea narrativa del argumento.

Dos escenas que podrían cambiar la dirección de la historia de Thor de Asgard

Hasta ahora, la mayor parte del argumento de la película de Thor: Love and Thunder se ha mantenido en secreto. En especial, los giros esenciales de su trama y hacia dónde apunta el recorrido del carismático personaje central. Un detalle importante a tener porque con el film, probablemente se abre un nuevo capítulo del universo cinematográfico de Marvel.

Las secuencias extras en Marvel se han convertido con los años en algo más que una tradición y una forma de conexión con futuro proyectos. También en un hilo conductor de información y la presentación de nuevos personajes al mundo cinematográfico de La casa de las Ideas.

La película de Watiti no es la excepción. Hay una buena cantidad de preguntas acerca de toda la nueva información que podría aportar a la saga de Marvel. En especial, de qué nuevas narraciones — personajes, situaciones o circunstancias — en las inevitables escenas poscréditos. Por ahora, el rumor más extendido es que, probablemente, las secuencias de Thor: Love and Thunder muestren un panorama nuevo del héroe asgardiano.

¿Qué podemos esperar de las escenas poscréditos en Thor: Love and Thunder?

Hay muchas preguntas que las secuencias extras de Thor: Love and Thunder podrán responder ¿Se asomará la posibilidad de una quinta entrega? ¿Nuevas adiciones al siempre creciente panteón nórdico en la franquicia de La Casa de las ideas? ¿El regreso de algún personaje querido?

Lo único cierto, es que la primera escena se mostrará, como es tradicional, antes de la mitad de los créditos. La segunda más corta, al final. Ambas están emparentadas o eso parecen sugerir los rumores, con un punto crítico de la trama central. Por ahora, solo queda esperar el estreno en cines de la película para comprobarlo.