Solo uno de los Vengadores originales que tienen filmografía con su nombre ha vivido lo preciso como para protagonizar su cuarta película en solitario; aunque lo mejor será entrecomillar esto último. El Dios del Trueno, en cuya piel se ha metido el australiano Chris Hemsworth en ocho ocasiones hasta la fecha, vuelve a la pantalla grande en Thor: Love and Thunder, dirigida por su vecino, el neozelandés Taika Waititi (2022), como la aventura previa, Ragnarok (2017).

Con él regresan, por ejemplo, la Jane Foster de Natalie Portman, desaparecida en lo que se refiere al Universo Cinematográfico de Marvel desde Thor: El mundo oscuro (2013) —pese a que la entreviéramos en Avengers: Endgame (2019) y participara en la trama multiversal del abominable episodio “What If... Thor Were an Only Child?” (1x07) de ¿Qué pasaría si…? (desde 2021)—, la Valquiria de Tessa Thompson, la Sif de Jaimie Alexander y los Guardianes de la Galaxia.

Pero Chris Hemsworth ha confesado que tal vez no hubiera querido estar en Thor: Love and Thunder, lo que equivale a que no habría podido existir este filme, si no fuese por una razón concreta, según dice en una entrevista para Vanity Fair. “Me encanta interpretar al personaje. Me encanta el viaje en el que he estado con él. No solo como Thor, sino en mi vida”, asegura. “Los dos han estado uno al lado del otro durante 10 u 11 años y nuestros mundos se han mezclado de vez en cuando”.

Chris Hemsworth, enrolado en ‘Thor: Love and Thunder’ por Taika Waititi

Marvel Studios

Por lo que se desprende de sus palabras, le resultaba imprescindible “poder volver a trabajar con Taika [Waititi]” tras Thor: Ragnarok en Thor: Love and Thunder. “No sé si hubiera hecho otra [película como Thor] si Taika no hubiera dicho que sí, que la iba a hacer, y si no hubiese escrito este hermoso guion que es una loca, loca comedia romántica ambientada en el espacio y que yo no he visto antes”. Puede que solamente se trate de un gran elogio para el cineasta neozelandés, pero el actor habla bastante claro.

Además, parece muy probable que no pocos seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel e incluso críticos especializados le comprendan muy bien. La película con la Hela de Cate Blanchett como antagonista se encuentra muy por delante en aceptación general respecto a las dos anteriores según los datos de Rotten Tomatoes. Porque Taika Waititi le insufló su talento cómico y la hizo divertidísima, y eso lo debe de saber mejor que nadie el propio Chris Hemsworth.