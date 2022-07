Una de las mejores decisiones tomadas para el Universo Cinematográfico de Marvel fue escoger al neozelandés Taika Waititi como director de Thor: Ragnarok (2017). Su energía audiovisual y su desfachatez humorística consiguieron que las historias protagonizadas por el hijo de Odín se revitalizasen y adquirieran un espíritu propio. Cercano, no obstante, al de sus amigos, los Guardianes de la Galaxia de James Gunn. No en vano, aparecen en Thor: Love and Thunder (2022).

Quizás, este segundo filme del cineasta neozelandés, cuarto de su saga específica tras los de Kenneth Branagh (2011) y Alan Taylor (2013) y vigésimo noveno de la general con todos los superhéroes, no sea tan atinado en sus aspiraciones humorísticas como el previo. Pero no cabe duda de que mantiene su misma esencia y pasamos un buen rato en la sala de cine con sus disparates y, en fin, los ingredientes dramáticos y romanticos con que lo salpimentan.

Las escenas poscréditos dejan muy claro que el personaje de Chris Hemsworth se enfrentará a nuevos desafíos en el futuro, y podríamos suponer que Taika Waititi estará dispuesto a repetir al frente del cotarro. Pero, por lo visto, no se trata de una cosa segura al cien por cien. En una entrevista para Insider, el periodista Jason Guerrasio le dice: “Al final de la película se lee: «Thor volverá», y tú también…”, y el otro responde: “Bien, adivina qué: eso también fue una sorpresa para mí”.

Lo que quiere Taika Waititi para ocuparse de la secuela de ‘Thor: Love and Thunder’

Marvel Studios

“¿Vas en serio?”, pregunta desconcertado su interlocutor. Y el de Nueva Zelanda insiste de este modo: “No estoy bromeando. Lo vi en el cine y dije: «Oh, mierda. ¿De veras?». Incluso Chris estaba como: «¿Qué?». Pero por supuesto que volverá. Es el mejor personaje. Quiero decir: puedo ser un poco parcial, pero él es el más divertido de ver”. Y continúa con estas palabras: “Ahora, no sé qué sería lo próximo”. Otra enloquecida aventura como Thor: Rangarok, esperamos.

“Definitivamente, haría una [película más], pero solo si Chris la hiciera”, admite Taika Waititi. “No obstante, tendría que ser algo sorprendente e inesperado para que yo quisiera hacerla. ¿Cuál sería la nueva premisa? Las batallas y todas las peleas están bien, pero me gustaría algo que se sienta inesperado en lo que respecta a la historia. Como hacer un filme de solo cinco millones de dólares sin peleas, solo Thor en un viaje por carretera. Como Nebraska”.

Se refiere al largo de Alexander Payne (2013), una comedia dramática con seis nominaciones a los Oscar sobre un anciano al que acecha la demencia senil y al que encarna Bruce Dern. Y es precisamente por estas ideas delirantes que se le ocurren al de las antípodas, incluso mientras habla con la prensa, que deseamos tenerle otra vez en la silla de director para la presumible secuela de Thor: Love and Thunder. Porque necesitamos su sentido del humor. Marvel y el superhéroe de Chris Hemsworth lo necesitan.