Una de las grandes preguntas que plantea la serie de Disney+ Obi-Wan Kenobi es cuáles de los personajes más importantes de la saga incluirá su historia. Después de todo, se trata de un recorrido por los oscuros años de Obi Wan Kenobi, después de sobrevivir a la orden 66 y su exilio en Tatooine. La premisa es tan amplia que permite suponer que ocurrirá el esperado encuentro entre Darth Vader y Kenobi. También que los personajes que se volvieron de interés en el convulso período de total dominio del Imperio lleguen de nuevo a las historias del canon.

Y una de las alternativas más intrigantes, podría ser el regreso de Emperador Palpatine. El personaje, interpretado por el actor Ian McDiarmid, fue una de las sorpresas de Star Wars: Episodio IX — El ascenso de Skywalker. En la trama de la película, el dado por muerto, el Emperador regresa como una presencia fatídica a la sombra del mal originario del argumento. La salvedad sorprendió a los fanáticos por su cualidad sorpresiva e inexplicable.

Pero en la serie de Disney+ Obi-Wan Kenobi, la posibilidad parece ser más cierta y coherente con lo que se narra dentro del argumento. En especial, cuando su segundo capítulo dejó claro que Darth Vader aparecería en un importante giro de guion. De modo que la gran pregunta es si de nuevo podremos ver a la fatídica figura del villano definitivo de la saga.

El lado oscuro de la fuerza se toma su tiempo con Obi-Wan Kenobi

No obstante, el mismo actor dejó entrever que no habrá apariciones sorpresivas de su personaje en Obi Wan Kenobi. Las declaraciones ocurrieron durante un panel de Star Wars Celebration, en la que el intérprete dejó claro que no “esperaran” ver a su Lord Sith en persona en Obi-Wan Kenobi. Nombrado de manera apropiada Ian McDiarmid: Una audiencia con el Emperador, permitió al actor aclarar dudas de los fanáticos.

“Recordarán la primera película de Star Wars titulada posteriormente Una nueva esperanza. El Emperador estuvo presente, o se sintió su presencia. Pero nunca apareció”, dijo McDiarmid a los asistentes “Luego, más recientemente, en Rogue One, se sintió su presencia, pero nunca apareció. Entonces, todo lo que diría sobre la especulación futura es que, si espera que el Emperador aparezca pronto en carne y hueso, no se haga ilusiones”.

McDiarmid interpretó al Canciller y luego al Emperador Palpatine en nueve películas, comenzando con El retorno del Jedi en 1983. Se trata de uno de los personajes más emblemáticos de la saga y también del símbolo del poder vicioso del Imperio. Sin embargo, parece que la serie Obi-Wan Kenobi no contará con la fuerza monumental del peligroso Sith en su argumento.