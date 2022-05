La serie Obi-Wan Kenobi ya está disponible en Disney+ con un argumento que abarca un espacio de tiempo que, por décadas, permaneció en el misterio dentro de la mitología de la saga. Los años de autoexilio de Kenobi en Tatooine han sido con frecuencia fuentes de preguntas, teorías y las más variadas suposiciones. Mucho más cuando buena parte de lo que se sabe — o sustenta al personaje — proviene de su callado aprendizaje a la sombra del planeta durante décadas.

Ahora bien, Obi-Wan Kenobi también plantea otro dilema y es el hecho si el Maestro Jedi se enfrentó en alguna oportunidad a su antiguo aprendiz. De hecho, el argumento del programa ha insistido en que se incluye información inédita al respecto. Lo que desde luego es una forma de comprender qué ocurrió entre ambos después de los espantosos sucesos de Star Wars: Episodio III — La Venganza De Los Sith. Ahora bien, cualquier dato al respecto es una directa transgresión al canon oficial de Star Wars. O al menos, en el que se basa toda la producción cinematográfica de LucasFilm bajo el ala de Disney.

Para entrar en contexto: en uno de los momentos claves de Star Wars: A New Hope se deja claro que Kenobi y Vader no se habían visto durante años. Y probablemente, su último encuentro fue en Mustafar.

En medio del enfrentamiento entre ambos, Vader incluso lo puntualiza. “Cuando te dejé, no era más que el aprendiz”, dice el personaje antes del duelo que ocurriría después. “Ahora, yo soy el maestro”, añade. Eso plantea un orden concreto de los acontecimientos. Y eso incluye, descartar cualquier reunión o contacto previo.

¿Rompe Obi-Wan Kenobi de Disney+ uno de los puntos esenciales de la historia cinematográfica de la saga? En específico, se trata de las ocasiones en que Kenobi y Vader pudieron haberse encontrado después que este último pasara al lado oscuro de La Fuerza. Además, la idea que hubo algún tipo de comunicación entre los personajes después de su enfrentamiento en Mustafar. Puede parecer un detalle pequeño, pero en realidad es de considerable importancia. En específico, si tenemos en cuenta que la premisa Disney se basa en el canon que decidió narrar en pantalla.

Un argumento que toca lugares complejos

Lucasfilm | Disney+

Star Wars es una obra que depende en buena medida de la estructura de sus historias. Y de hecho, el canon no es un hecho arbitrario ni tampoco casual. Es la intención de mantener de forma ordenada la miríada datos en constante expansión que forman parte de su mitología. En este caso, la serie de Obi-Wan Kenobi parece rozar peligrosamente esta línea muy precisa acerca de la narración. Al parecer, basada de manera tangencial en varios hilos narrativos del cómic Darth Vader firmado por Kieron Gillen y Charles Soule, la serie explorará puntos críticos. Y uno de ellos, es que ocurrió con Darth Vader (Hayden Christensen) una vez que pasó a ser la mano derecha del Emperador.

Ahora bien, su rivalidad y lucha contra Obi-Wan Kenobi aparece delimitada por la frase de The New Hope. ¿Hay una alternativa al respecto? En realidad, también podría decirse que la misma saga ofrece una posibilidad. O al menos, una interpretación más amplia acerca de la desconocida relación entre Maestro y ex pupilo luego de la orden 66. Y todo se reduce a qué puede interpretarse entre una conversación entre Luke Skywalker y el fantasma de la Fuerza de Obi en El Retorno del Jedi.

Según la conversación que sostiene el espectro de Kenobi y Luke, el primero nunca dejó de intentar redimir a su pupilo. Lo que le lleva a tratar de explicar todos sus intentos — o la intención — que tuvo para hacerlo. “También pensé que podría regresar al lado bueno”, explica Obi-Wan. “No se pudo hacer. Ahora es más una máquina que un hombre. Retorcido y malvado”. La cortas líneas llevan a deducir que sí hubo algún tipo de encuentro entre ambos personajes. ¿De qué tipo? Es la pregunta que con toda seguridad, Obi Wan Kenobi tratará de responder.

Los extremos de La Fuerza en Obi-Wan Kenobi

Por supuesto, la serie Obi-Wan Kenobi también tratará de establecer paralelismos y profundizar acerca de los primeros años de Vader, un tema oscuro y complicado. En especial, porque se trata de la época en que todavía, luchaba por su identidad y probarse a sí mismo. De hecho, en una reciente entrevista para Screen Rant, la directora Deborah Chow insistió que el programa era un hito en el personaje. Además, claro, de un recorrido por espacios desconocidos de su historia.

“Está entre estas dos trilogías”, señaló, refiriéndose a las precuelas y a la original. “Así que todavía no es el Vader de Una nueva esperanza. Estamos con el personaje en medio de este período” La precisión permite entender a Vader como un personaje en proceso de crecimiento y también, uno en plena lucha con su naturaleza escindida. Lo que es por supuesto, una novedad de agradecer, después de haber visto al personaje en su etapa más violenta y cruel. Pero también, indica que por entonces, el personaje podría considerarse aún “un aprendiz” en el lado oscuro. Lo que explicaría la inclusión del personaje en la serie.