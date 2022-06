Mientras el fandom de Star Wars se sigue preguntando si Obi-Wan Kenobi tendrá segunda temporada, cada vez surgen más pistas que apuntan hacia esa dirección.

Previo al estreno de la serie, sabíamos que el plan original de Disney era realizar una película del legendario maestro Jedi, no una serie de televisión para Disney Plus.

No obstante, en una entrevista con TheDirect, Stuart Beattie, guionista del primer proyecto, reveló que la idea era desarrollar la historia a lo largo de una trilogía de filmes. De hecho, este fue el proyecto con el que convencieron a Disney durante 2016, aunque años más tardes evolución hasta convertirse en una propuesta para la pantalla chica.

Su intención era mostrar el crecimiento de Obi-Wan Kenobi antes de adentrarse en la compleja etapa que se trató en la primera trilogía de películas de Star Wars. Es decir, de Una nueva esperanza a El retorno del Jedi.

"Cuando le presenté mi historia de Obi-Wan a Lucasfilm, dije: 'En realidad, hay tres historias aquí. Porque hay tres evoluciones diferentes que el personaje tiene que hacer para pasar de Obi-Wan a Ben. La primera sucedía en la primera película, que después fue la serie con el tema 'Ríndete a la voluntad de la Fuerza'", mencionó.

¿Por qué la revelación es importante? Parte de la historia que planteó Beattie se respetó en la primera temporada de Obi-Wan Kenobi, pero todavía quedan dos etapas por contar. Es por esta razón que todo indica que, tarde o temprano, veremos al menos una temporada más.

De hecho, el propio Beattie señala que su proyecto original contempla dar contexto a situaciones trascendentes en el futuro del personaje. Por ejemplo, el momento en que deja de existir —en su forma física— en plena pelea con Darth Vader en Una nueva esperanza. Hasta la fecha, este momento sigue dejando muchas dudas, y el plan del guionista era aportar información clave que le diera más sentido a la escena.

"Eso [su muerte] requería una aceptación previa de que iba a suceder… Es una de esas cosas universales con las que todos luchamos, llegar a un acuerdo con nuestra propia mortalidad. Entonces, para mí, ese fue el segundo paso de su evolución, que Obi-Wan ahora tiene que aceptar su propia mortalidad, de alguna manera en una profecía, o con Qui-Gon diciéndole: 'Llegará un momento en el que tú vas a tener que sacrificarte por el bien', y luego Obi-Wan le dice: '¿Cómo? No, no, no, no, estoy aquí para ayudar… No puedo, no.' Y después llevarlo a ese punto donde Obi-Wan ha aceptado la idea de que va a morir, y que lo hará voluntariamente en un momento clave, sabiendo cuándo se presentará ese momento."