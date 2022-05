La serie de Disney+ Obi-Wan Kenobi tiene un doble peso sobre los hombros. Por un extremo, narrar años oscuros y de considerable interés en la mitología de la saga intergaláctica. Al otro lado, revisitar todo lo que hasta ahora sabíamos sobre uno de sus personajes más queridos. La combinación de ambas cosas hace que el programa sea no solo la novedad más reciente en el universo de la saga de Star Wars. También un recorrido inédito por puntos fundamentales de su planteamiento.

De hecho, buena parte del argumento de Obi-Wan Kenobi parece sostenerse sobre la posibilidad de recrear momentos hasta ahora desconocidos del personaje. Desde cómo fue su vida — y autoexilio — luego de la fatídica orden 66 hasta sus momentos más duros como protector de Luke Skywalker. El programa tiene toda la intención de abarcar un terreno nuevo y dotarlo de un nuevo significado. Incluso se atreve a tocar uno de los puntos fundamentales de canon. ¿Hubo otro encuentro entre el jedi fugitivo y su pupilo? ¿Hay nueva información sobre el misterio enfrentamiento entre ambos?

Para sorpresa e interés de los fans, la serie de Disney+ Obi-Wan Kenobi también tocará algunos puntos referentes a la historia de Darth Vader. La producción ha dejado claro que profundizará y mostrará aspectos nuevos sobre el personaje. En especial, cómo transcurrió el crítico período entre su advenimiento como el Sith más temido de la saga y su búsqueda de los jedis sobrevivientes. La orden 66, de la que Darth Vader fue pieza esencial para su ejecución, será parte del trasfondo del programa. Y sin duda uno de los puntos de mayor interés de su argumento.

Pero, ¿qué tanto se apoya la serie de las películas canon? Te dejamos la lista de las seis películas del canon G Star Wars que deberías ver antes del estreno de Obi-Wan Kenobi. No solo para entender mejor su trama, sino también las múltiples referencia cruzadas que encontrarás en su historia.

Star Wars: episodio IV — Una nueva esperanza

Parece obvio, pero en realidad no es tanto. La primera película de la franquicia y el comienzo del relato de Luke Skywalker parece sencilla en comparación al resto del canon extendido. Pero en realidad, es el punto de mayor interés a la hora de comprender a la serie Obi-Wan Kenobi. No solo porque se trata de la primera aparición del personaje, sino porque permitirá entender su comportamiento. El argumento de la película de George Lucas no es solo una elegante presentación de sus personajes principales. También es una fuente de información invaluable de contexto para profundizar en la psicología de Obi-Wan Kenobi como personaje.

Desde el hecho, que sea la primera aparición del jedi hasta sus intenciones en Tatooine. La primera película de la trilogía original muestra a Obi-Wan Kenobi desde un punto de vista formal y elocuente. Interpretado por Sir Alec Guinness, el personaje se convierte de inmediato en un mentor de Luke Skywalker. A la vez en la fuente de información central sobre la temible presencia de Darth Vader. Por si eso no fuera suficiente, la película es la que muestra la vida en Tatooine, escenario de la serie.

Por último, muestra la gran escena clásica de Star Wars, con el enfrentamiento entre Obi- Wan Kenobi y Darth Vader. Últimamente, objeto de controversia debido a que en apariencia contradice el argumento de la serie de Disney+.

Star Wars: Episodio V — El Imperio contraataca

Que un jedi haya muerto no quiere decir que desapareció para siempre. Y es de hecho esa percepción sobre La Fuerza lo que hace de especial interés al segundo capítulo de la trilogía original de Star Wars. Es la primera aparición de los llamados fantasmas de La Fuerza en el cine. El anuncio formal que la habilidad de un jedi va más allá de su muerte física, un tema que se profundizaría en las siguientes secuelas.

Pero más interesante aún, la película plantea el dilema de la forma en que Luke Skywalker podría convertirse en jedi. Un punto en que Obi-Wan Kenobi tiene especial relevancia. Y que sin duda se emparenta de manera directa con los planteamientos de la serie de Disney+. El imperio contraataca, además, permite la salvedad de analizar la percepción sobre el legado de Obi-Wan Kenobi y los secretos que pudo guardar. Un punto que será de especial interés en la más reciente adición del canon T de Star Wars.

Star Wars: episodio VI — El retorno del Jedi

Obi-Wan Kenobi aparece de nuevo como fantasma de La Fuerza. Pero también como centro del recorrido emocional de Luke Skywalker. Es su presencia, la que revela al joven Jedi que tendrá que enfrentar a Darth Vader. También la que pone en relieve la considerable importancia de este enfrentamiento al futuro. Como fantasma de La Fuerza, Obi-Wan Kenobi tiene la capacidad de ver el presente, el pasado y destellos del futuro. Por lo que cada uno de sus consejos están encaminados hacia la percepción del destino de Luke a gran escala.

Al final, Obi-Wan Kenobi aparece junto al fantasma de La Fuerza de Anakin y Yoda en la escena final de la película. Un cierre emocional para la larga travesía de Luke como el último de los Jedi y su aprendizaje en medio de la destrucción del Imperio.

Star Wars: Episodio I — La amenaza fantasma

Es la primera aparición de Kenobi en su versión encarnada por el actor Ewan McGregor, que repite papel para la serie de Disney+. También la película ofrece todo tipo de datos nuevos sobre el personaje. Desde la identidad de su maestro Jedi Qui-Gon Jinn hasta su primer encuentro con Anakin Skywalker.

Resulta además interesante, la forma en que la película convierte a Obi-Wan Kenobi en un testigo de excepción de los primeros indicios de la caída de la República. El film deja establecida la amistad entre el jedi y la Reina Amidala, su participación el consejo Jedi y puntos de interés de su pasado. A la vez que de la misma manera en que Una Nueva Esperanza muestra Tatooine y su implicación en la historia de los Skywalker.

Star Wars: Episodio II — El ataque de los clones

Es uno de los momentos más importantes de Obi Wan Kenobi en la saga. No solo descubre al ejército de clones en el planeta Kamino. También las implicaciones que Sifo-Dyas los haya encargado de forma secreta. Es Kenobi quien descubre también, que los clones están vinculados a Jango Fett, padre de Boba Fett.

En la misma película, Kenobi sigue al mayor de los Fett hasta Geonosis. Allí descubre que tan importante es el Conde Dooku en la Confederación de Sistemas Independientes. Todos los anteriores sucesos, desencadenaron decisiones y movimientos políticos estratégicos, que por último, serán el punto inicial de la caída de la República.

Star Wars: Episodio III — La venganza de los Sith

Es el film en que ocurre el enfrentamiento definitivo entre Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker, una vez que este último es seducido por el lado oscuro. No solo se trata de un momento que definió al personaje en adelante, como queda claro en Una Nueva esperanza. También, el que llevó a Obi-Wan Kenobi al autoexilio, después de sobrevivir a la orden 66 de Palpatine y convertirse en un jedi fugitivo.

Esta es la película que establece buena parte de los eventos ya analizados en la primera película de la trilogía original. Y de hecho, es el punto de partida para la serie Obi Wan Kenobi de Disney+, que transcurre diez años después.

