Y después de una larga espera y muchas preguntas, el primer tráiler de Thor: Love and Thunder está aquí. No solo se trata de una de las más esperadas películas Marvel del año, es uno de los films de La casa de las ideas que más expectación ha despertado. Es la cuarta película de la saga de Thor y quizás la que muestre toda la dimensión humana del dios asgardiano. Y por si eso no fuera suficiente, también se ha especulado que podría ser la despedida del personaje.

Es un evento curioso para Marvel. La fase cuatro trajo una gran variedad de nuevos rostros al universo cinematográfico del estudio. Y despidió a buena parte de los vengadores originales. Además del Hulk/Bruce Banner, Doctor Strange y Spider-Man, solo el Thor de Chris Hemsworth sigue en activo. Y la nueva adición a su saga particular parece recordarlo. El personaje, que ha crecido en interés y completó un peculiar arco de redención en Endgame, regresa con nuevos propósitos. ¿El principal? Buscar su lugar en el universo.

La premisa, que al parecer Taika Waititi piensa analizar desde varios puntos de vista, convierte a Thor: Love and Thunder en una rareza. También, en una nueva travesía a través del universo de un héroe que se ha forjado de forma singularmente emocional. Con sus padres y hermano muerto, planeta destruido e incluso sin un propósito real, Thor regresa a sus orígenes. Y el tráiler recuerda ese recorrido con una serie de detalles que dejan claro cómo de curioso será el film de Waititi. O mejor dicho, qué sorpresas traerá para los fieles fanáticos del dios del Trueno.

La evolución de Thor en pantalla

Una secuencia del tráiler que sorprendió fue la mirada a Thor como un personaje independiente a su contexto. Hasta ahora, Thor había sido el hijo de Odín y Frigga, el hermano y adversario de Loki, y futuro rey de Asgard.

Ya en la primera película de Thor (2011) de Kenneth Branagh se mostró una secuencia del dios asgardiano como un niño. Pero esta vez, es incluso más pequeño. Y el tráiler hace algo más: muestra su evolución. Desde un niño pasando una desconocida versión adolescente de Thor al actual. El recorrido temporal deja claro que esta es una historia que por primera vez, muestra solo a Thor como personaje.

Esa mirada a Thor en diferentes edades podría comprobar un insistente rumor que asegura que el film recuperará un arco importante del personaje en el cómic. A saber: que en algún punto habrá una confluencia entre las tres edades del héroe para enfrentar a Gorr. Un viaje en el tiempo que podría coincidir con la nueva manera en que Marvel comprende a sus más recientes historias.

¿Un detalle curioso de Thor: Love and Thunder? En la imagen del Thor adulto lleva el traje tradicional de los cómics.

Del guerrero a un dios libre en Thor: Love and Thunder

Una de las frases que se escucha decir a Thor en el tráiler de Thor: Love and Thunder deja claro que ya no será el héroe que conocimos. O al menos, no su versión extraordinaria y dispuesta a enfrentarse, martillo en mano, a sus enemigos. Eso sitúa al Thor de Taika Waititi justo después de los eventos de Los Vengadores: Endgame. Y profundiza en una idea de interés. ¿Thor decidió dedicar su vida a explorar la galaxia sin un propósito superior? O al menos no el que fue un objetivo esencial del personaje a través de las tres primeras fases del universo cinematográfico de Marvel.

“Estas manos alguna vez se usaron para la batalla, ahora no son más que humildes herramientas para la paz”, dice Thor. Y deja claro que será el punto de partida para un trayecto por completo distinto hacia lugares nuevos de sí mismo.

De vuelta a los orígenes del dios

Uno de los puntos más controvertidos, y que más se debatió entre los fanáticos durante el estreno de Endgame, fue su manera de mostrar a Thor. Hacerlo a través de un aspecto físico muy distinto al que hasta entonces había tenido. Por supuesto, el llamado Fat Thor abrió la controversia si la película se burlaba de la apariencia de un deprimido y emocionalmente inestable dios del trueno. Pero en realidad, se trataba de algo más. El Thor que atravesaba un momento bajo en su vida lo reflejó en cómo lucía.

Y de hecho, uno de los puntos de interés en el tráiler de Thor: Love and Thunder es mostrar lo ocurrido en ese punto en particular. Una vez recuperado del miedo, el dolor y la pena de su fracaso frente a Thanos, al parecer Thor dedicará esfuerzos a recuperar su fuerza física. Y eso incluye una breve escena de entrenamiento. Atención a la gorra que luce y en la que puede leerse “el vengador más fuerte”.

Thor y los guardianes de la galaxia van juntos

Y aunque no parece que todo vaya bien — es notoria la incomodidad de Quill ante el comportamiento de Thor — sí hay indicios de que forman un equipo. Y uno en que el Thor está realmente disfrutando de la experiencia de ser por completo libre de ataduras y responsabilidades. Y que el equipo de la saga dirigida por James Gunn tendrá un lugar preponderante en el argumento.

En la travesía con viejos amigos en Thor: Love and Thunder

Por algún motivo misterioso, al parecer Thor y Korg regresarán a Sakarr en Thor: Love and Thunder o eso ha mostrado el tráiler. Lo cual podría implicar un nuevo encuentro con el Gran Maestro (Jeff Goldblum).

¿Se trata de una forma de ayudar al planeta después del caos en que presumiblemente quedó sumido luego de la revolución en Thor: Ragnarok? El avance no aporta más que una cortísima escena a la información general. Pero una cosa es segura: nada es sencillo en el planeta más caótico del cosmos conocido. Y mucho menos, con un líder que tiene algunas cuentas que ajustar con Thor.

Y un poco de la mitología de Thor en el cómic para la pantalla grande

Para alegría de los lectores del cómic original, las poderosas cabras del Thor en papel Toothgnasher y Toothgrinder formarán parte del film. O así lo ha dejado ver el avance sobre Thor: Love and Thunder. Se trata de una referencia mitológica inmediata que muestra la imagen del dios nórdico narrada en el poema escáldico Haustlöng. Según el texto, el carro de Thor era empujado por dos cabras que el dios podía comer y después devolver a la vida.

Con una versión menos trágica (y sin duda, menos sangrienta) las cabras de Thor formarán parte en Thor: Love and Thunder. De hecho, forman parte del cómic desde 1976. Para la ocasión, la secuencia muestra a las mágicas criatura, tirando de una nave asgardiana que abandona New Asgard.

Nuevas tierras mágicas en Thor: Love and Thunder

Y finalmente, el Olimpo de Marvel hará su apoteósica aparición en el universo cinematográfico del estudio. Una mirada al reino de Zeus (interpretado por Russell Crowe) ha dejado claro que Marvel hará un recorrido de interés por otro de sus lugares míticos. Se trata de un dato interesante. En la serie Caballero Luna (Moon Night) se explora en el panteón egipcio según La casa de las ideas. Con la adición del griego, habrá toda una pléyade de nuevos dioses en medio de la línea temporal de la franquicia.



Thor con nuevo aspecto

Como ya el marketing alrededor de la película había anunciado, el tráiler confirmó que Thor llevará un nuevo traje para Thor: Love and Thunder. En tonos rojos, azules y dorados, es quizás la evolución del traje tradicional que al parecer también llevará en algún punto.

¿Se trata de una evolución? ¿Crecimiento del personaje? Tal vez, incluso tenga relación con su posterior encuentro con uno de los personajes más esperados del film. La versión femenina del dios.

Un nuevo villano en puertas

Y aunque no se le mostró en el avance, el nuevo villano de la película deja una larga estela que seguir. Gorr, el carnicero de los dioses interpretado por Christian Bale, tiene una aparición indirecta en el avance. Ocurre cuando las imágenes muestran a Thor y a Korg observando una criatura muerta de proporciones gigantescas. La imagen parece calcada de las aventuras del cómic de Thor y, de hecho, puede encontrarse en Thor: God of Thunder #3 de Jason Aaron.

En el tráiler se muestra el cadáver de Falligar. En la historia tradicional de Thor en los cómics, Falligar es un buen amigo de Thor y una de las víctimas de Gorr en su venganza cósmica.

El renacimiento de New Asgard en Thor: Love and Thunder

Para Thor: Love and Thunder, el discreto pueblo de pescadores en que se había convertido en el último asentamiento asgardiano se transforma en algo más. En el avance se ha podido ver a New Asgard convertido en atracción turística y una con lo que parece, un nuevo lugar en el mundo. Lo mismo podría decirse de Valkyrie, convertida en un líder político sentada a la cabeza de una mesa de negociación con varios líderes. La escena deja claro que la promesa del personaje al ser nombrada reina — “algunas cosas cambiarán por aquí” dijo a Thor — se cumplió.

Y llega un nuevo Thor

Por supuesto, la escena más comentada del tráiler fue la de Lady Thor recibiendo el Mjolnir entre sus manos. Pero además de la sorpresa de ver a Natalie Portman con el traje tradicional de Thor y empuñando el arma mítica, también hay un detalle de interés. El martillo que sostiene Mighty Thor/Jane Foster está lleno de grietas y al parecer es una nueva versión del destruido por Hela.

¿Dónde se encuentra entonces el usado por Thor en la batalla final de Endgame? No hay detalles al respecto, pero eso podría significar que cad versión de Thor tendría su propio martillo. Y en especial, el Thor de Chris Hemsworth, llevaría además a Stormbreaker.