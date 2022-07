A pocos días del estreno mundial, Marvel nos compartió un nuevo tráiler de Thor: Love and Thunder, el cual muestra una buena cantidad de escenas que no habíamos podido ver previamente. Entre ellas destaca una donde se observa a Poderosa Thor (Mighty Thor) con su armadura dañada. ¿La razón? Seguramente se suscitó un intenso combate con el principal villano del largometraje, Gorr, cuya interpretación es responsabilidad de Christian Bale.

Aunque no es la primera vez que podemos observar a Jane Foster portando el espectacular traje y martillo de Thor en Thor: Love and Thunder, ahora quedó demostrado que, pese a tener un dominio avanzado del Mjölnir, no le será nada fácil derrotar a Gorr. Afortunadamente, Poderosa Thor parece tener las habilidades y fortalezas suficientes para enfrentar al enemigo. De hecho, el personaje de Chris Hemsworth menciona que Foster se ha ido convirtiendo en la verdadera Thor.

Sus palabras podrían estar preparando el terreno para cumplir la mayor especulación en torno al filme: ¿será Thor: Love and Thunder la última aparición de Chris Hemsworth en el Universo Cinematográfico de Marvel? Aunque las partes involucradas no han querido pronunciarse al respecto, todo parece indicar que así será. Hemsworth ya tiene mucho tiempo en las películas de Marvel, por lo que no sería extraño que pretenda buscar nuevas experiencias más allá de los superhéroes.

Por otro lado, es evidente que Marvel no iba a hacer las paces con Natalie Portman solo para darle unos segundos en Avengers: Endgame y luego un papel secundario en Thor: Love and Thunder. La idea de la productora es que la actriz tome el lugar de Hemsworth y se convierta en la nueva Thor. Si esto se concreta, el rooster de superheroínas de Marvel sumaría una figura clave de cara al futuro.

¿Qué podemos esperar de Thor: Love and Thunder? Además de ver un proceso de sucesión con el personaje, Gorr se presentará como uno de los antagonistas más temibles y peligrosos en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel. Esta combinación de ingredientes permitió a Taika Waititi explayarse en muchos sentidos. De hecho, Hemsworth dijo que la película es Waititi en su máximo nivel de locura.

"Taika, normalmente, está en un 11 [nivel de locura], entonces puedes hacer los cálculos a partir de ahí. Si un niño de 7 años estuviera haciendo una película, ¿qué haría?. Diría 'Quiero poner esto. Quiero hacer esto. Quiero probar esto'. A todo lo que sugirió, le dije que sí. Después tuvimos esta película loca frente a nosotros", declaró Hemsworth sobre su segundo trabajo al lado de Taika Waititi.

Thor: Love and Thunder se estrena el próximo 7 de julio de manera exclusiva en cines.