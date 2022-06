De la triada de personajes clave sobre la que creció el Universo Cinematográfico de Marvel, solo permanece el Dios del Trueno. Aunque el legado de Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr., prevalece, al igual que el de Steve Roger, en piel de Chris Evans, en pantalla solo queda ver a Chris Hemsworth protagonizando Thor: Love and Thunder.

Aunque en un principio se bromeó sobre que él era el único que tendría una cuarta película, hay razones para reflexionar si debería o no ser la última de sus presentaciones en el Universo Cinematográfico de Marvel. Conviene tener en cuenta que su continuidad dentro del relato aún no ha sido definida de forma oficial y que, cuando se trata de Thor: Love and Thunder, hay más rumores que certezas sobre el futuro del actor.

Llegados a este punto, luego de Doctor Strange en el multiverso de la locura, puede que Thor: Love and Thunder sea la película más importante en clave Fase 4. Por sus conexiones con distintos films, la presentación de Gorr El Dios Carnicero, un villano de alcance, y la presentación de Jane Foster como Mighty Thor. Buena parte de ese peso también está sobre la espalda de Chris Hemsworth.

Thor: el origen dentro del Universo Cinematográfico de Marvel

Repasar la primera película de Thor es aproximarse a una etapa bruta del actual Universo Cinematográfico de Marvel. La realización como el guion no resultaron convincentes. Eso incluye la actuación de Chris Hemsworth. No se puede decir que fuera buena o mala sino algo peor: intrascendente.

Thor: un mundo oscuro no salió demasiado de esa hoja ruta. Hasta el punto de poder pasar por lo mismo que la actuación de Chris Hemsworth. Sin embargo, permitió sentar las bases de lo que más adelante se vería en otras áreas: el personaje comenzaba a atravesar un viaje personal que deriva en esta línea en la que actualmente está. Entre tanto, sus cameos ocasionales o intervenciones notables con la Saga Avengers.

De forma progresiva, Thor pasó de ser representado de forma sosa, sin mayor atractivo que sus ocasionales intervenciones en escenas de acción, a convertirse en una clave dentro de los conflictos de Los Vengadores y, en ese quehacer, corregir su propio viaje personal. El personaje interpretado por Chris Hemsworth comenzó a afrontar distintos inconvenientes. Desde su rol dentro de su familia hasta el desarraigo y la destrucción de su propio planeta. A esto se sumaría, luego, su depresión por haber visto morir a su hermano y no haber podido detener a Thanos.

En ese último tramo se enlaza su historia en Thor: Ragnarok junto con los acontecimientos de Avengers: Infinity Wars y Avengers: Endgame. Entonces, se convierte en un personaje que atraviesa distintas crisis y, mediante los relatos que componen el Universo Cinematográfico de Marvel, las afronta y se va transformando hasta llegar en Thor: Love and Thunder. ¿Qué le queda al personaje? Encontrar la paz interior, al mejor estilo de Kung-Fu Panda.

Thor: Love and Thunder,

¿el paso final del personaje?

La referencia a Kung-Fun Panda resuena con esta historia del Universo Cinematográfico de Marvel porque una parte de la estética que se ha visto en el Tráiler de Thor: Love and Thunder. Varias de las imágenes pueden evocar momentos en los que el Maestro Oogway dialoga con Po, con el Maestro Shifu o reposa en su árbol. Podría interpretarse como que el personaje, pese a chistes, ya no se encuentra en una etapa inmadura, sino que está buscando un tipo de sabiduría que en la actualidad no tiene.

En esa línea, emerge Gorr El Dios Carnicero. ¿Por qué es importante? Thor está atravesando un cese a las armas. Entonces, el villano interpretado por Christian Bale aparece como una amenaza que sacude parte de su pasado y amenaza su presente. Desde ese lugar se explica el impacto de la muerte de Falligar the Behemonth y cómo esto le permite reconocer la dimensión del villano al que se enfrenta.

Gorr El Dios Carnicero tiene todo el poder necesario para vencer al Dios del Trueno. Se sospecha que este enfrentamiento entre ambos podría tener la aparición de Jane Foster, embestida como la Diosa del Trueno. Sin embargo, el resultado de la pelea aún no está claro. Desde un punto de vista narrativo, ¿qué se puede hacer con la historia de Thor? Lo que el guionista diga, sí. Pero, si se piensa el personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, quizá convendría que su historia no terminara en esta película.

Al igual que Doctor Strange, Thor puede servir para enlazar fases. Una figura cercana a las distintas generaciones. Es pronto para estimar si es necesaria una quinta película; eso solo podría hacerse luego de la cuarta. Pero puede que su presencia, como esa figura ascendente dentro del resto de superhéroes, puede ser esencial para integrar todo cuando se está contando.