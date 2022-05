En el contexto actual del Universo Cinematográfico de Marvel, Thor: Love and Thunder podría parecer una extraña especie. Mientras el relato se abre a explorar nuevos personajes o nuevos argumentos, como el multiverso, la cuarta película del Dios del Trueno emerge para evocar distintas cuestiones de las anteriores fases. El detalle es que puede que no se quede solo ahí.

Sobre Thor: Love and Thunder se tienen dos adelantos, un primer teaser y el tráiler de la película. Entre ambos, varias imágenes repetidas, pero también una amplia serie de guiños y referencias a distintos aspectos del Universo Cinematográfico de Marvel que podrían ser clave ya no solo en la película sino en toda la Fase 4 de la narrativa.

A través de un trabajo firmado por Savannah Sanders, The Direct explora el posible impacto que Thor: Love and Thunder podría tener dentro de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel; hasta el punto de mirarla como una película que podría conectar las tres fases previas y pavimentar la ruta hacia otros aspectos que están siendo desarrollados durante esta etapa.

Thor: Love and Thunder y el posible impacto en el Universo Cinematográfico de Marvel

Los avances de la película han permitido confiar varias referencias y relaciones con otras películas. Las vemos.

Los vínculos con Los Guardianes de La Galaxia y Pantera Negra

Visto lo visto, y teniendo en cuenta el final de Avengers: Endgame, el comienzo de Thor: Love and Thunder estará relacionado con sus aventuras con Los Guardianes de la Galaxia. Asgard se encuentra gobernada por Valkiria mientras el Dios del Trueno atiende distintos asuntos a través del Universo. Aunque no se sabe cuánto puede durar este tramo, The Direct lo plantea como una posible precuela a Los Guardianes de La Galaxia Vol. 3, que se estrenará el próximo año.

En otro tramo del tráiler de Thor: Love and Thunder, se puede ver a una figura que se asocia con la diosa Bastet, quien dentro de Pantera Negra es la encargada de dar habilidades especiales a aquellos elegidos para portar el manto de la bestia. Entonces, no se descarta que también se haga algún guiño a la secuela de esta narrativa, una de las que más contratiempos ha sufrido durante este tiempo.

La mitología de Caballero Luna y el reencuentro con Kingo, de Eternos

Aunque Caballero Luna no parece tener demasiadas relaciones con otras producciones del Universo Cinematográfico de Marvel, la reunión de dioses que se produce en el Olimpo y que Thor: Love and Thunder puede ser el puente entre ambas producciones. Puede ser la ocasión para seguir explorando los nexos entre estas deidades y sus representantes o influencia en la tierra.

En línea con este, aparece el personaje de Kingo, quien durante Eternos se refirió al Dios del Trueno como un amigo que ahora, en el momento de la producción, no le atendía el teléfono. Quizá se explore la relación entre ambos y a través de ella se cuente un poco sobre los nexos entre los Eternos, los dioses y los seres humanos.

Loki y el Vigilante, ¿podrían aparecer?

Con el multiverso presentado, en desarrollo, y el tatuaje de Thor relacionado con Loki, no se descarta que el hermano del Dios del Trueno pueda aparecer. Podría surgir a través de una de sus tantas variantes. Si no, de acuerdo con el criterio de Savannah Sanders, otra de las posibilidades es que haya una escena postcréditos dedicada a este personaje: la segunda parte de su serie está programada para el año que viene, el 6 de junio.

Durante una de las escenas en las que Jane Foster aparece usando el manto de la Diosa del Trueno, Mjiolnir mediante, aparecen las estatuas de distintas deidades y figuras universales. Una de ellas es Vigilante. ¿Puede ser un guiño para que luego sea presentado en su forma física? Este personaje ya fue introducido dentro del Universo Cinematográfico de Marvel a través de la serie animada ¿Qué pasaría sí…?

La posible relación con Venom en Thor: Love and Thunder

Gorr El Dios Carnicero tiene una estrecha relación con los simbiontes, porque estará usando All-Black, la espada que proviene de un ser viviente, como todas las Necrosword. Tanto el arma como Venom provienen del mismo lugar. Por tanto, se sospecha que podría haber algún guiño. ¿Cómo se logrará? Esto no está claro.

Entonces, aunque en apariencia quizá no lo parezca, Thor: Love and Thunder plantea una serie de relaciones con varios de los proyectos que ya se desarrollaron y que aún continúan creciendo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Por eso puede que esta pieza, dentro del Fase 4, tenga aún más peso que Doctor Strange en el multiverso de la locura, ya que se haría un puente hacia varios relatos futuros. Mientras, puede que se cierre la hoja de ruta de Chris Hemsworth como el Dios del Trueno.