Thor: Love and Thunder presentará en el Universo Cinematográfico de Marvel a uno de los villanos que genera más expectativa: Gorr El Dios Carnicero. Este personaje es interpretado por Christian Bale, quien hará el contrapeso a Chris Hemsworth dentro de un relato. Su principal conflicto es que la misión de uno es acabar con todos los de la estirpe de otros.

Gorr El Dios Carnicero es uno de los villanos más poderosos dentro de los cómics de Marvel. No solo por sus habilidades, sus motivos personales para avanzar en relación con lo que desea, sino también por contar con All-Black, una necrosword con la cual puede destruir planetas enteros, como ya se ha visto en el tráiler de Thor: Love and Thunder.

Uno nuevo clip sobre la película confirma cual será la misión de Gorr El Dios Carnicero dentro del relato: acabar con todos los dioses. Una línea de diálogo, como parte del contenido promocional de Thor: Love and Thunder, bastó para resumir parte del viaje del personaje.

Thor: Love and Thunder

y la amenaza de Gorr El Dios Carnicero

Proveniente de un lugar con pocos recursos, Gorr representa a una población con un fuerte sentido de la fe. Hasta que esta se quiebra porque toda su familia muere. Quien antes representaba la ascendencia de los dioses siente que ha sido abandonado por ellos. Entonces, promete matarlos. Este relato, sostenido por lo que ocurre dentro de los cómics, se confirmó en un nuevo spot sobre Thor: Love and Thunder.

Durante el adelanto, se puede escuchar a Gorr El Dios Carnicero diciendo: “The world would be better without gods” (el mundo sería mejor sin dioses). Las escenas muestran una breve secuencia de momentos en los que se describe parte del poder del villano. En una de ellas está destruyendo un planeta y en otra se encuentra contra Thor, en lo que parece ser la antesala a su combate.

Thor: Love and Thunder será la cuarta película del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. De momento, no está claro cuál será el futuro del Dios del Trueno, quien se encuentra atravesando un viaje de paz interior. Sí está claro que Mighty Thor, interpretada por Natalie Portman en el papel de Jane Foster, emergerá dentro de la narración. Quizá ambos tengan que hacer frente a Gorr El Dios Carnicero.