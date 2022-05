El recién estrenado tráiler de Thor: Love and Thunder puso especial énfasis en dos de los personajes que serán clave en el relato: Jane Foster y Gorr El Dios Carnicero. En el caso del villano de la película, Gorr, interpretado por Christian Bale, no se tenían detalles visuales más allá de alguna filtración. Ocurrió lo opuesto en el que caso del rol asumido por Natalie Portman, a quien se le vio por primera vez como Mighty Thor. Pero hay más.

El adelanto de Thor: Love and Thunder mostró a la actriz en distintas fases como Mighty Thor, la nueva portadora del icónico martillo de la mitología nórdica. A las imágenes en video se ha sumado otra, que la producción ha compartido con Fandango una nueva imagen en la que se ve a los dos protagonistas de la historia, quienes tienen un pasado amoroso, mirándose.

La imagen resuena con el concepto que atraviesa Thor: Love and Thunder, con el amor como una de las ramas narrativas que el Dios del Trueno, interpretado por Chris Hemsworth, retomará durante esta película. Basta repasar el tráiler para comprender, cuando se nota que lleva el registro de años, meses y días desde que terminó con Jane Foster.

La imagen de Thor y Jane Foster

en Thor: Love and Thunder

La publicación compartida por Fandango tiene que ver con los estrenos que llegarán durante el verano estadounidense. En ella, Jane Foster, portando el traje de Mighty Thor, está junto con Thor, quien ha recuperado su forma física y, visto lo visto, su interés sentimental.

Jane Foster es uno de los personajes más referidos cuando se trata de aquellos que no han tenido demasiado espacio dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Más allá de las apariciones en las dos primeras películas de Thor, su recorrido dentro de la narrativa no trascendió. Se espera que Thor: Love and Thunder cambie esta dinámica,

A juzgar por lo presentado en el tráiler de la película, su rol será clave. No solo desde un punto de vista sentimental, cuando ambos dioses se encuentran para revivir un interés sentimental, quizá; también lo hará como uno de los personajes más fuertes dentro de la narrativa. Dentro de los cómics, Jane Foster sufre cáncer y al utilizar los poderes del manto del dios del trueno el efecto de la quimioterapia se anula. Resta ver qué tipo de adaptación será la presentada por el director Taika Waititi.