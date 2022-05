El nuevo tráiler de Thor: Love and Thunder sugiere de forma muy sutil la muerte de Thor (Chris Hemsworth). Mientras que el primer adelanto mostraba justo al final a Jane Foster (Natalie Portman) como Mighty Thor, el segundo muestra con muchísimo más detalle el reencuentro y relación entre ambos personajes. También muestra por primera vez a Gorr, el villano principal de la película.

En el tráiler se escucha a Korg —interpretado por el director y guionista de la película, Taika Waititi— hablando de Thor, sus aventuras, su misión en la Tierra y la forma en que bajó de peso, siempre en tiempo pasado. Dando a entender que el superhéroe ya no está vivo, o al menos, ya no está presente.

Si sucede, la muerte de Thor en Thor: Love and Thunder no debería ser del todo una sorpresa. Para empezar se enfrenta a Gorr, que la misión de su vida es literalmente el acabar con todos los dioses. Bien podría ser la forma de retirar al actor del Universo Cinematográfico de Marvel.

Christian Bale es Gorr en 'Thor: Love and Thunder'

También podría tener un final que lo retire de la franquicia sin, literalmente, morir. De la misma forma en que resolvieron la salida de Chris Evans (Steve Rogers/Capitán América) en Avengers: Endgame. Puede ser una situación en que pierde sus poderes, o su libertad para poder vencer al villano principal de la película.

Pero una posible salida de Chris Hemsworth del Universo Cinematográfico de Marvel tras Thor: Love and Thunder, no significa —necesariamente— que Jane Foster (Natalie Portman) lo suplante como Mighty Thor. En una entrevista realizada recientemente, el director de la película explicó que eso probablemente no suceda.

Korg hablando en tiempo pasado durante el trailer de Thor: Love and Thunder puede tratarse simplemente de una referencia al Asgard que hay en la Tierra, donde Thor ya no está presente. Pero también puede ser una forma de prepararnos para la salida del personaje de la franquicia.