El Universo Cinematográfico de Marvel no descansa. El nuevo tráiler de Thor: Love and Thunder, el completo que sigue al teaser de hace unas semanas, vuelve a revelar grandes detalles de la próxima película protagonizada por Chris Hemsworth. Y probablemente la última con el héroe mitológico como titular.

En lo nuevo de Thor: love and Thunder ya tenemos la imagen de Gorr, el dios carnicero, interpretado por Christian Bale. No es una sorpresa, ya se sabía que el actor encarnaría al villano de la entrega. Lo que no quedaba claro era qué imagen aspecto final le otorgaría Marvel; tampoco su peso en la película. Algo que, de hecho, aún es una incógnita en el puñado de imágenes publicadas. Sí que se apunta a una cierta relación con el universo de Venom. En los pocos segundos que Gorr aparece se le muestra con una sustancia negra y viscosa; muy parecida a los simbiontes. ¿Será la unión definitiva que estábamos esperando entre los dos universos? Las escenas añadidas de Venom o incluso Spider-Man: No Way Home habían dejado pequeños indicios a este hecho, pero no habían logrado una integración total. El personaje de Bale en Thor: Love and Thunder puede ser la respuesta definitiva.

Lo que tampoco queda claro es quién tiene el poder del Mjolnir. Tampoco es algo que haya trascendido. Sí hemos visto a Jane (Natalie Portman) manejando el martillo de Thor, pero no en qué punto de la nueva película de Marvel. De hecho, una de las grandes dudas que nos dejan los dos tráilers publicados es qué fue de la propia Jane desde su última película hasta Thor: Love and Thunder. Algunos indicios apuntan a que Jane fue otra de las víctimas de Thanos durante el Blip y, efectivamente, desapareció junto a la mitad de la civilización. ¿Antes o después del cáncer que sufre el personaje? Eso aún está por ver en la nueva película de Marvel?

Por supuesto, también hay un hueco importante para Valkyria y de los Guardianes de la Galaxia, los nuevos compañeros de viaje en Thor: Love and Thunder. Sin embargo, todas las miradas de este nuevo tráiler se han puesto sobre Zeus, interpretado por Rusell Crowe, del dios del Olimpo solo se ha podido ver un simple gesto con el dedo en una imagen en la que la propia Valkyria está usando uno de los rayos del dios griego. Algunas teorías apuntan a que Zeus será derrotado en algún punto de la película, aunque de momento son todo rumores.

En cualquier caso, para saber todos los detalles aún hay que esperar al próximo 7 de julio para su estreno en cines.