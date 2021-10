El pionero Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, que se celebra en la localidad catalana desde 1968 y que puede darse la mano con el de San Sebastián y el de Valladolid, inició su edición quincuaguésima cuarta el pasado 7 de octubre y concluirá mañana, día 17. A lo largo de estas jornadas, nos hemos zampado largometrajes que nos han dejado satisfechos, como El apego, Le calendrier, Caveat, Censor, Mad God, The Boy Behind the Door, Lamb, El páramo, Tres, Halloween Kills, Violation o The Medium.

Y hemos podido entrevistar a directores como Raúl Cerezo y Fernando González Gómez por La pasajera, Oriol Paulo por Los renglones torcidos de Dios, Víctor García por La niña de la comunión, David Pérez Sañudo por Au Pair, Julien Maury y Alexandre Bustillo por The Deep House, David Casademunt por la mencionada El páramo, Juanjo Giménez por Tres, Eskil Vogt por The Innocents y Chema García Ibarra por Espíritu sagrado. Además, en Sitges nos hemos visto con la actriz Bianca Bradey por Wyrmwood: Apocalypse y sus colegas Inma Cuesta, Roberto Álamo y Asier Flores, de nuevo, por El páramo; y hemos hablado con la productora Andrea Vázquez por El cuerno del centeno.

Lamb: 3 premios.

Nitram, Luzifer, After Blue, Mona Lisa and The Blood Moon, Mad God y Good Night Mr. Ted: 2 premios.

Black Spark

Sección Oficial Fantástica del Festival de Sitges

(Jurado: los directores Ali Abassi y Antonio Trashorras, la actriz y directora Luna o María Lidón, el actor Joaquín Reyes y la cantante Alaska).

Mejor película

Lamb, de Valdimar Jóhannsson (2021).

Mención especial: The Innocents, de Eskil Vogt (2021).

Menciones especiales a ópera prima: The Blazing World, de Carlson Young, y The Execution, de Lado Kvataniya (2021).

Mejor dirección

Justin Kurzel, por Nitram (2021).

Mejor guion

Camille Griffin, por Silent Night (2021).

Mejor interpretación femenina

Noomi Rapace, por Lamb.

Susanne Jensen, por Luzifer, de Peter Brunner (2021), ex aequo.

Mejor interpretación masculina

Caleb Landry Jones, por Nitram.

Franz Rogowski, por Luzifer, ex aequo.

Mejor fotografía

Cheng Siu-Keung, por Limbo, de Soi Cheang (2021).

Mejor banda sonora

Daniele Luppi, por Mona Lisa and the Blood Moon, de Ana Lily Amirpour (2021).

Mejores efectos especiales (visuales o de maquillaje)

Phil Tippett, por Mad God (2021).

Premio especial del jurado

After Blue, de Bertrand Mandico (2021).

Gran premio del público a la mejor película

Se entrega mañana, día 17 de octubre.

Nuevas Visiones

(Jurado: los cineastas Elio Quiroga y Buddy Giovinazzo y la productora Susana Herreras).

Mejor película

El apego, de Valentín Javier Diment (2021).

Mención especial: 2551.01, de Norbert Pfaffenbichler (2021).

Mejor dirección

Medusa, de Anita Rocha da Silveira (2021).

Mejor cortometraje

Brutalia, Days of Labor, de Manolis Mavris (2021).

Sitges Documenta

Inferno Rosso: Joe d’Amato Sulla Via Dell'Ecccesso, de Manlio Gomarasca y Massimiliano Zanin) (2021).

'Mad God' - Tippett

Premios de la crítica en el Festival de Sitges

(Jurado: los críticos Alejandro G. Calvo y Beatriz Martínez, Daniel Pérez Pàmies).

Premio de la Crítica José Luis Guarner

After Blue.

Mad God, de Phil Tippett, ex aequo.

Premio Citizen Kane al director revelación

Valdimar Johánnsson, por Lamb.

Premio al mejor cortometraje de la Sección Oficial

Los huesos, de Cristóbal León y Joaquín Cociña (2021).

Méliès de Oro

(Jurados: el director Manolo Vázquez, la escritora María Fernando Ampuero y Montse Majench, vicepresidenta de Dones Visuals).

Mejor largometraje

Tres, de Juanjo Giménez (2021).

Mejor cortometraje

T’es morte Hélène, de Michiel Blanchart (2021).

Bloow Window

A nuvem rosa, de Iuli Gerbase (2021).

Méliès de Plata

(Jurado: el crítico Noel Ceballos, la escritora Care Santos y la distribuidora Nadine Rothschild).

Se entregan en la tarde de hoy, día 16 de octubre.

Brigadoon

(Jurado: la directora Lucía Forner, el actor Raúl Arévalo y el programador Roger Sabat).

Premio Brigadoon Paul Naschy

Unheimlich, de Fabio Colonna (2021).

Mención especial: Viewers: 1, de Daigo Hariya y Yosuke Kobayashi (2020).

'After Blue' - ECCE

SGAE Nueva Autoría

(Jurado: la directora Mar Coll, la guionista Carmen Fernández Villalba y el compositor Alfred Tapscott).

Mejor dirección

Gonzalo Quincoces, por La caída del vencejo (2021).

Mejor guion

Nicolás Solé, por Good Night Mr. Ted (2021).

Mejor música original

Gonçal Perales, por Good Night Mr. Ted.

Carnet JOVE

(Jurado: la directora Meritxell Blanco, la productora Clàudia Guillen, la periodista Charas Vega y Sara Vega y el publicista Gerard Jaurena).

Premio Jurado Carnet Jove al mejor largometraje de género fantástico

Mona Lisa and the Blood Moon.

Premio al mejor largometraje de animación

Cryptozoo, de Dash Shaw (2021).

Premio al mejor cortometraje de animación

Other Half, de Lina Kalcheva (2021).