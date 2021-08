Este martes, Google introdujo formalmente el Pixel 5A. El esperado smartphone de gama media por fin se dejó ver, después de larga espera y rumores de cancelación. Pero el móvil no solamente llegó con novedades propias, sino también ajenas. La firma de Mountain View indicó que es el último de la familia en incluir un cargador. Si esto se confirma, significa que los nuevos Pixel 6 y Pixel 6 Pro llegarán al mercado sin el tradicional accesorio.

Según recoge The Verge, la firma californiana dice que la mayoría de la gente cuenta con al menos un cargador con cable USB tipo C. Y que por dicho motivo ya no es necesario que todos los dispositivos lo ofrezcan. Google también ha optado por el acercamiento "ecológico", como en su momento lo hicieron Samsung y Apple, al indicar que la medida también apunta a reducir la cantidad de desperdicios tecnológicos.

Lo cierto es que Google está abriendo el paraguas antes de que los nuevos Pixel 6 y Pixel 6 Pro lleguen al mercado en el otoño. Es lógico pensar que en principio haya críticas, porque se trata de una determinación que a buena parte del público todavía le resulta antipática.

Esto no se debe a que exista una falta de compromiso medioambiental por parte de los consumidores, sino al hecho de que estas medidas se tomen para abaratar costos de producción y las compañías no lo reconozcan. Cuando los compradores están dispuestos a pagar 1.000 dólares o más por un smartphone, se merecen, como mínimo, que les sean francos.

Los Pixel 6 y Pixel 6 Pro se sumarían a la tendencia sin cargador

Si Google ratifica que el Pixel 5a es el último de la familia en llegar con un cargador incluido en la caja, los Pixel 6 y Pixel 6 Pro se convertirán en los nuevos integrantes de la lista encabezada por el iPhone 12 y el Galaxy S21.

Recordemos que cuando Apple decidió no incluir un cargador con su último smartphone, fue motivo de burlas por parte de Samsung. Sin embargo, meses después, fueron los propios surcoreanos quienes se embarcaron en una experiencia similar.

La determinación de Google para con los Pixel 6 y Pixel 6 Pro deja el camino allanado para que otros fabricantes sigan esta tendencia. Además, con la evolución permanente de la carga rápida inalámbrica, somos muchos quienes deseamos que la industria ponga verdadero empeño en convertirla en estándar. El día que esto suceda, podremos enfocarnos en elegir la base de carga que más se adapte a lo que necesitamos; y ya no nos indignaremos por la ausencia de un accesorio que posiblemente sea obsoleto.