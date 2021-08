En cuanto a El escuadrón suicida (James Gunn, 2021), el último largometraje del Universo Extendido de DC en exhibición, hemos hablado de que es “un despiporre de acción hilarante y brutal”, de que uno de sus actores protagonistas ha interpretado a más personajes distintos en los filmes y las series de Marvel y DC que ningún otro o, caray, del inesperado cameo que han incluido de una actriz de Guardianes de la Galaxia, Vol. 2 (Gunn, 2017), Avengers: Infinity War y Endgame (Joe y Anthony Russo, 2018, 2019).

También, de lo que la película no aclara sobre Nanaue, el adorable Rey Tiburón (Sylvester Stallone), y del significativo tatuaje nuevo de Harley Quinn (Margot Robbie). Y ahora toca que os describamos a los tres enemigos de Batman y a uno de Flash que se han asomado un momento durante el metraje de El escuadrón suicida. Juntos o por separado.

El Cazador de Ratas

Warner Bros.

Tal vez el más evidente sea el Cazador de Ratas (Taika Waititi), cuya hija, Cleo Cazo (Daniela Melchior), forma parte del equipo principal de antihéroes que salvan el día en Corto Maltés. Este villano de Gotham salió de la imaginación febril de los guionistas Alan Grant y John Wagner, y fue dibujado por Norm Breyfogle para el número 585 de Detective Comics (1988).

Su nombre es Otis Flannegan y, tras dedicarse realmente a cazar ratas, se sumergió en el mundo del crimen con su habilidad insólita para comunicarse con estos roedores y entrenarlos. Pero, por los flashbacks de El escuadrón suicida en los que Cazo cuenta su historia en Portugal, parece improbable que su progenitor sea el villano que se enfrenta a Batman. De modo que, si la trayectoria como delincuente de su hija se asemeja a la de Flannegan en los cómics, lo más seguro es que se trate de una adaptación femenina del mismo.

Crazy Quilt y el conocido Hombre del Calendario

Warner Bros.

Pero el del Cazador de Ratas no constituye el único cambio de sexo de un antagonista en el filme de James Gunn. Una de las reclusas de la prisión de Belle Reve de la que Amanda Waller (Viola Davis) saca a los miembros de la Task Force X es Crazy Quilt, y la reconocemos por su piel coloreada como un mosaico variado en vez de su traje original. El mítico Jack Kirby le presentó en el número quince de Boy Commandos (1946) como un pintor criminal de la Gotham en la que vigila Batman que se queda ciego de un tiro y al que, poco después, un experimento afortunado le permite ver solo colores brillantes.

Por otra parte, tenemos al más conocido Hombre del Calendario (Sean Gunn) en El escuadrón suicida, con los meses como tatuaje sobre su frente demencial, que se burla de Abner Krill o Polka-Dot Man (David Dastmalchian) en la misma penitenciaría. Su verdadero nombre es Julian Gregory Day y se desempeña como un asesino serial que mata a las personas según la fecha específica en que lo hace, motivo por el que Batman le persigue; y el número 259 de Detective Comics (Bill Finger y Sheldon Moldoff, 1958) vio nacer su delirio homicida.

Double Down, un enemigo de Flash en ‘El escuadrón suicida’

Warner Bros.

Junto al Hombre del Calendario que se ríe de Abner Krill en la Belle Reve de El escuadrón suicida se alza Double Down, uno de los villanos de DC con unas características más nauseabundas. Este estafador ludópata se llama Jeremy Tell y surgió en el cómic The Flash: Iron Heights (Geoff Johns y Ethan Van Sciver, 2001).

La noche que perdió todo su dinero apostándolo por una partida de naipes, en un estallido de ira, se cargó al oponente que se lo había arrebatado. Y la baraja mágica de la que la víctima era dueño avanzó hacia su asesino, pegándose después a su epidermis y sustituyéndola. Pero lo aterrador y francamente repugnante es que, a partir de entonces, el tipo puede desprenderse de las cartas, de porciones de su propia piel, y dirigirlas contra cualquiera en un letal ataque cortante. Si le eligen para intervenir con sus poderes en alguna película del UEDC posterior a la de James Gunn, menudo gore nos espera.