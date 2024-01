El reparto de Daredevil: Born Again continúa conformándose de cara al nuevo rodaje. Marvel Studios despidió a los guionistas y directores del proyecto hace unos meses, descartando casi todo el material ya obtenido. El rumbo que había tomado la serie se distanciaba en exceso de lo que los fans del Hombre Sin Miedo podían esperar. Por eso, la Casa de las Ideas ha optado por recuperar la esencia de la serie original de Netflix. Y eso incluye a su elenco principal.

Por supuesto, en Daredevil: Born Again estará Charlie Cox como el gran protagonista. También Vincent D'Onofrio como el malvado Wilson Fisk, Kingpin; y Jon Bernthal como The Punisher. Y hace solo unos días se anunció la presencia de Elden Henson y Deborah Ann, Foggy y Karen. Ahora, tal y como ha podido confirmar ComicBook.com, se ha unido Wilson Bethel. El actor apareció en la serie de Netflix en su tercera temporada. Pero su participación fue clave, pues daba vida a Benjamin Poindexter. Este atormentado agente del FBI es más conocido por su alias de villano, Bullseye.

Poindexter fue la última artimaña de Kingpin para deshacerse de Daredevil. El mafioso se alió con el personaje de Bethel con la idea de que suplantara al Diablo de Hell's Kitchen. Con un traje igual que el del héroe, Poindexter cometió las peores fechorías posibles: torturó, amenazó y asesinó a varias personas. Unos actos que se le atribuían al protagonista, que pasaba a ser considerado un peligroso criminal. De hecho, cuando intentó detener a Bullseye y limpiar su nombre, Matt Murdock se encontraba con que el psicópata tenía unas habilidades de combate prácticamente tan buenas como las suyas.

Sin embargo, el plan maestro de Kingpin no terminó como él esperaba. Al final, los dos villanos de enfrentaban entre sí. El resultado dio como vencedor a Fisk, que de un fuerte golpe le partía la espalda a Poindexter, dejándole paralítico. En el desenlace de la serie, una última escena mostraba al villano de Bethel sometiéndose a una cirugía mientras una diana -el distintivo de Bullseye- aparecía en sus ojos. Tras la canonización de la serie de Netflix dentro del UCM, ese será, presumiblemente, el punto de partida que el personaje tendrá en Daredevil: Born Again.

El regreso de Bullseye en Daredevil: Born Again

Además de la confirmación de su retorno, Deadline también ha señalado que Bethel regresará, probablemente, para tres episodios de la serie. Aunque las fuentes intentaron contactar con Marvel Studios, la compañía se ha negado a hacer declaraciones al respecto. Y es que la producción está aún terminando de diseñar su estrategia. Tanto es así que incluso el número total de capítulos se ha visto modificado.

En un primer momento, Kevin Feige aseguró que Daredevil: Born Again contaría con 18 episodios. Eso la convertía en la serie más larga de todo el Universo Cinematográfico de Marvel. Pero, tras los despidos y el reinicio del desarrollo, la situación ha cambiado. El estudio no lo ha confirmado oficialmente, pero los rumores apuntan a que ahora el plan pasa por asemejarse a la serie original de Netflix incluso en su duración. Eso conllevaría un estimado de 13 capítulos. Para verlos, eso, sí, aún habrá que esperar, pues el proyecto no llegará a Disney+ hasta 2025.

