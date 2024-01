Daredevil: Born Again es una de las series de Marvel más esperadas por el público, pero también de las más problemáticas para el estudio. Desde que se la anunció, esta producción alimentó un sinfín de rumores, especulaciones e idas y venidas. Especialmente, en torno a si sería o no una continuación de Daredevil, la aclamada serie de Netflix.

Primero se dijo que sería un reboot, pero que aprovecharía a la mayoría de los protagonistas del título original. Luego se mencionó que, en realidad, continuaría la línea argumental establecida en las tres temporadas que se estrenaron entre 2015 y 2018. Meses más tarde, en medio de las huelgas sindicales en Hollywood, Marvel despidió a los guionistas y directores a cargo del proyecto por considerar que no estaba yendo en la dirección correcta.

Los de Kevin Feige decidieron hacer un reinicio creativo de Daredevil: Born Again, y las primeras señales han sido positivas. Dario Scardapane, guionista y coproductor de The Punisher, se sumó como showrunner. En tanto que Brad Winderbaum, productor ejecutivo de Echo, confirmó que la serie de Netflix ya es canon del Universo Cinematográfico de Marvel. Y ahora ha sido el propio Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin) quien ha ratificado lo que los fanáticos querían oír: Born Again será, en efecto, una continuación de Daredevil, de Netflix.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, D'Onofrio expresó su gratitud por el rumbo que ha tomado la nueva producción de Disney y Marvel. "Durante el reinicio de Daredevil: Born Again, todos los creativos se reunieron y dijeron: 'Miren, así es como tenemos que hacerlo ahora'. Así que estamos hablando con seguridad en términos de estar conectados directamente con el Daredevil original, y eso es algo grandioso. Esto trae de regreso muchas historias geniales y todas las historias colaterales que sucedieron en esas tres temporadas originales", indicó el intérprete.

Daredevil: Born Again tomará como base los eventos de la serie de Netflix

Los comentarios de Vicent D'Onofrio seguro resulten esperanzadores para los fanáticos de Daredevil, de Netflix. Si la nueva producción de Marvel Studios mantiene la tónica oscura y violenta de dicha producción —algo que se ha visto en cierta medida en Echo—, es probable que se gane la aprobación de muchos seguidores que en los últimos años se han visto desilusionados por el rumbo que ha tomado el UCM.

Además, Daredevil: Born Again permitirá que tanto el héroe de Charlie Cox como el Kingpin de D'Onofrio vuelvan a brillar con absoluto esplendor. En el caso del Hombre sin Miedo, su introducción al Universo Cinematográfico de Marvel ha dejado un regusto amargo hasta ahora. Sobre todo si consideramos su cameo como Matt Murdock en Spider-Man: Sin camino a casa y su aparición en She-Hulk. En el primer capítulo de Echo, en tanto, hemos tenido un breve vistazo del personaje con una impronta mucho más cercana a la de la serie de Netflix.

Si bien Wilson Fisk regresó en Hawkeye y tuvo un rol destacado en Echo, en Daredevil: Born Again volverá a ser verdadero protagonista. A esto hay que sumarle que desde hace tiempo está confirmado el retorno de Jon Bernthal como Punisher; y en los últimos días ha ganado fuerza la información de que Elden Henson y Deborah Ann Woll, Foggy y Karen en la serie original de Daredevil, también serán de la partida en lo nuevo de Marvel Studios.

En su diálogo con THR, D'Onofrio destacó además la decisión de encomendar la dirección de Daredevil: Born Again a Justin Benson y Aaron Moorhead, los responsables de Caballero Luna y la segunda temporada de Loki. "Soy un gran admirador de esos tíos y ahora hablo con ellos todo el tiempo. Cuando escuché que [se harían cargo de la serie], pensé: 'Está bien, no solo estamos cambiando las cosas, sino que los jefes están haciendo lo correcto por nosotros'. Nos han brindado su mejor talento, y eso es realmente genial. Entonces lo primero que hice fue agradecerles. Le agradecí a Kevin Feige por hacer eso y por seguir con Charlie Cox y conmigo. Es algo bastante increíble", remarcó.

