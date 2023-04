Daredevil: Born Again sigue en desarrollo. Dentro del panorama de próximos estrenos en formato televisivo del Universo Cinematográfico de Marvel, no hay un estreno más esperado que este. Se trata de la producción dedicada de forma exclusiva a Matt Murdock (Charlie Cox), quien ya apareció en dos producciones anteriores. Uno de los rumores en relación con esta historia es que la adaptación de Netflix podrían pasar a ser considerada como canon dentro de la franquicia.

El 10 de abril de 2015, Netflix presentó Daredevil, una serie dedicada al personaje. Aunque en un primer momento no se tenía claro el alcance de la producción, esta terminó siendo la piedra angular del universo de superhéroes que la compañía compuso durante algunos años, con figuras como Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage. Dentro de estas propuestas, la más destacada fue la protagonizada por Charlie Cox. Todas ellas pasaron a formar parte de la plataforma de Disney+ durante 2022.

La primera temporada de Daredevil, a casi diez años de su estreno, sigue siendo vista como una de las mejores adaptaciones inspiradas en los cómics. La segunda entrega fue decepcionante, pero la tercera volvió a un tono muy cercano al del debut. De acuerdo con un nuevo rumor dentro de la industria del entretenimiento, al menos una parte de este proyecto pasaría a formar parte del canon del Universo Cinematográfico de Marvel.

Daredevil y su influencia

en Daredevil: Born Again y Echo

El rumor fue difundido a través del perfil CanWeGetSomeToast, especializado en información sobre cine y televisión. En un principio, este usuario explicó lo siguiente en relación con Echo, otra de las series que Disney está desarrollando: “Echo tiene algo que indicará que Daredevil (al menos la Temporada 1) es canon para el Universo Cinematográfico de Marvel”.

Luego de este comentario, publicado en un tuit, el usuario retuitéo su texto con la siguiente actualización: “En realidad tengo algunas aclaraciones sobre esto. Apunta a que TODO Daredevil es canon para el Universo Cinematográfico de Marvel. Lindo.”. De esa manera, se integrarían a la franquicia las tres temporadas sobre el personaje que fueron realizadas por Netflix.

Este rumor es similar a otro al que tuvo acceso Jack McBryan, quien es cofundador de The Direct. En un tuit, McBryan explicó lo siguiente:

“Escuché sobre un elemento de la trama en Born Again que se refiere directamente a algo que sucedió en la temporada 1 de Daredevil. No como una cosa superficial, sino como un evento muy específico que sucedió en la temporada 1. Las cosas se ven bien para los seguidores del canon”, Jack McBryan, en Twitter.

De esa manera, en caso de confirmarse el rumor, tanto Daredevil: Born Again como Echo tendrían alguna relación con Daredevil. Hay que considerar que el Universo Cinematográfico de Marvel ya se ha nutrido con los rostros más representativos de la adaptación de Netflix (además de tomar todos los capítulos). A Charlie Cox, quien debutó en Spider-Man: No Way Home, se sumó Vincent D'Onofrio, en el papel de Wilson Fisk, mejor conocido como Kingpin. Este último personaje fue presentado en la serie Ojo de Halcón.

El estreno de Daredevil: Born Again aún no tiene una fecha concreta. Pero fue anunciado para el 2024.

