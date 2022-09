Una filtración en relación con el tráiler de Echo, próxima serie de Disney+, da pistas sobre el estado de Kingpin en el Universo Cinematográfico de Marvel. Vincent D’Onofrio, el actor encargado de interpretar al personaje, está confirmado como parte del equipo de Daredevil: Born Again. No está en duda su recorrido dentro de la narrativa. Pero luego del final de Ojo de Halcón hay que atender algunas cuestiones.

Kingpin fue presentado en el Universo Cinematográfico de Marvel el mismo día en el que Daredevil era introducido en la narrativa, a través de Spider-Man: sin camino a casa. Se produjo el 17 de diciembre de 2021, cuando la película se estrenó a escala global. Toda una declaración de principios por parte de los estudios involucrados en el relato, trayendo de la adaptación de Netflix a los actores que mejor han interpretado esos papeles.

El final de Ojo de Halcón dejó un conflicto abierto entre Kingpin y Echo, el alterego de Maya, quien es la sobrina del reconocido villano. El cierre de este choque entre ambos no es explícito. Se escucha un disparo mientras la cámara se aleja. Eso ha abierto múltiples interpretaciones sobre cómo será la continuidad de Wilson Fisk en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El tráiler de Echo y la referencia a Kingpin

Durante la D23, Disney compartió con los asistentes distintas cuestiones. Aunque estos avances no se hicieron de forma pública, como el estreno del tráiler de Secret Invasion o los comentarios sobre Daredevil: Born Again, Slash Film reseña que en el avance mostrado de forma exclusiva y que aún no se ha hecho público a través de redes sociales, se puede ver a Kingpin.

Su regreso en la serie Echo, programada para 2023, era una de las apariciones más probables. El detalle, en este caso, es cómo será. De acuerdo con el medio mencionado, Kingpin vuelve a cruzarse con Maya y tiene uno de sus ojos vendados. Por tanto, el disparo que recibió no estuvo cerca de ser mortal para Wilson Fisk. Esa aparición es acompañada de la frase: "Ha pasado un largo tiempo".

Eso permite interpretar que, luego del disparo de Maya, Kingpin pasó a las sombras para atender sus distintas heridas. El regreso de este personaje es coherente en relación con el estado de la narrativa y con la política particular que se está aplicando sobre Wilson Fisk y Matt Murdock. Luego de que se anunciara que Charlie Cox y Vincent D’Onofrio volverían a sus papeles, respectivamente, se les ha podido ver en cameos e intervenciones más prolongadas en el Universo Cinematográfico de Marvel. Puede que no sean las últimas, ya que para el estreno de Daredevil: Born Again aún falta más de un año (está programado para 2024),