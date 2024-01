En 2023 hubo cuarenta adaptaciones de libros en la gran pantalla. De historias de amor hasta relatos terroríficos. Se trató de un recorrido por los últimos veinte años de literatura contemporánea y en algunos casos, con estupendos resultados como en la cinta Pobres criaturas. La obra de Alasdair Gray, adaptada por Yorgos Lanthimos, se considera una de las mejores cintas del año que acaba de terminar. Lo que demuestra, otra vez, que la fusión entre literatura y el mundo cinematográfico, tiene mucho que celebrar.

Por supuesto, no es una sorpresa. Desde que Cecil B. DeMille rodara en 1914, la que considera la primera versión cinematográfica de una novela, las adaptaciones se volvieron imprescindibles para el naciente arte. El prófugo, basado en el libro del mismo nombre de Edwin Milton Royle, demostró con éxito un nuevo filón para Hollywood. Uno capaz de unir con facilidad las historias más intrigantes con una forma de contar basadas en imágenes.

Te dejamos las adaptaciones más importantes que llegarán este año al cine y a la pantalla pequeña. De cuentos para niños, a un animado que profundiza en el relato de un clásico de la fantasía. El recorrido demuestra lo que puede lograr el cine a través de los más inspirados relatos literarios.

Orión y la oscuridad

El popular libro de Emma Yarlett tendrá una adaptación animada en Netflix, que promete captar toda la diversión y sensibilidad del original. La premisa, que sigue a un niño aterrorizado por la oscuridad, es toda una alegoría al crecimiento. Orion (Jacob Tremblay) es incapaz de dormir con las luces apagadas o las ventanas cerradas. Tanto, como para que su día a día, se haga cada vez más complicado e incómodo.

En un intento de ayudar, la mismísima oscuridad, tomará forma física. Paul Walter Hauser es el encargado de dar vida al personaje y también, de sostener esta comedia con toques de fábula para el nuevo milenio. Cuando Orion y su peculiar amigo decidan recorrer el mundo de las sombras, una nueva aventura les llevará a lugares inesperados.

Force of Nature: The Dry 2

La escritora Jane Harper es una vieja conocida para los lectores del género de acción. Su saga de libros Force of Nature, que cuenta la historia del agente Aaron Falk, es un recorrido elegante a través del mundo de las investigaciones y laboratorios criminalísticos. Este año, Force of Nature: The Dry 2, una de las narraciones más conocidas de la escritora, llegará a la pantalla grande.

La trama adapta el espíritu de la ficción literaria desde lo básico. Un grupo de cinco amigas irán de excursión y una de ellas, desaparecerá de manera inexplicable. Cuando la policía local no pueda resolver el misterio, Falk (interpretado por Eric Bana), aparecerá en escena.



It Ends with Us

El director Justin Baldoni, tomó la conocida novela de Colleen Hoover para convertirla en un drama contemporáneo acerca del dolor, la evolución espiritual y la redención. Eso, en mitad de un romance que se extiende a dos líneas de tiempo distintas y el pasado tumultuoso de uno de sus personajes.

Pero más allá de un romance, la cinta se enfocará en el abuso físico y mental, sus consecuencias y al final, la forma de superar heridas emocionales semejantes. Blake Lively será la encargada de interpretar al querido personaje Lily Bloom, uno de los más complejos de la literatura romántica reciente.

Lisa Frankenstein

Esta adaptación de la novela de Mary Shelley, es una combinación entre una sátira sobre el amor obsesivo y una premisa terrorífica acerca de la muerte. Kathryn Newton interpreta a Lisa, que luego de un accidente inexplicable, resucita a un cadáver de la época victoriana. Eso, con resultados funestos, lo que incluye enamorarse de él.

Todo se volverá más complicado, cuando la aprendiz de científica intente mantener a su amado con vida, en medio de una serie de asesinatos sangrientos. Según Diablo Cody, su guonista, se trata de una comedia siniestra que trata de captar los puntos humorísticos — al parecer los hay — en la novela original.

Spaceman

La adaptación de la novela de ciencia ficción del autor Jaroslav Kalfař, es uno de los platos fuertes en el año 2024 de Netflix. El argumento relata como Jacob, un astronauta en misión a Venus, descubre una araña gigante en la superficie del planeta.

Pero lo realmente asombroso, es que la criatura es capaz de comunicarse y además, está llena de una sabiduría que cambiará todo lo que el visitante creía hasta entonces. Protagonizada por Adam Sandler como el astronauta y Paul Dano como la voz de la araña, se espera sea una curiosidad popular en la plataforma durante este año.

Dune: parte dos

La muy esperada segunda parte del éxito del 2021, continúa la trama imaginada con Frank Herbert para explorar de pleno en su mitología. Esta vez, Paul Atreides (Timothée Chalamet) se convertirá en un obstáculo a vencer, a medida que su influencia aumente en Arrakis. Lo que provocará que los gobernantes Harkonnen deban vencerle en su propio terreno.

Denis Villeneuve ha prometido conservar el aire épico y sobrio de la primera entrega. Además, analizar con más cuidado la obra fundacional de la ciencia ficción en la que se basa el libro. Lo que asegura un espectáculo cinematográfico de considerable calibre.

El problema de los tres cuerpos

La versión en formato serie de la trilogía Three-Body del autor Liu Cixen, es uno de los proyectos más ambiciosos de Netflix en el 2024. La premisa analiza lo que ocurriría en medio de una invasión alienígena a través de tres escenarios distintos. Uno, los habitantes de la Tierra y sus diferentes puntos de vista sobre el suceso. El otro, lo que ocurre en medio de la cultura visitante y el tercero, la distancia del tiempo para cualquiera de ellos.

Compleja y filosófica, la trama se aleja de cualquier otra ficción acerca de invasiones. Al menos lo intenta y el resultado es una narración llena de detalles acerca de un evento histórico que, en la obra, cambia la vida humana para siempre.

Mickey 17

Bong Joon-ho dirigirá la adaptación del libro de ciencia ficción de Edward Ashton, que analiza los límites de la bioética, la mortalidad y el tiempo. No hay muchos detalles del argumento, pero presumiblemente, explorará los mismos tópicos del libro. A saber: Mickey Barnes (interpretado por Robert Pattinson en la pantalla grande), debe morir para lograr hacer más habitables los planetas a los que le envían.

Pero, será clonado una y otra vez, lo que le convierte en un ser inmortal — más o menos —, lleno de preguntas y ansiedades. Un reto para la reflexión acerca de la ciencia y sus límites más oscuros.

Tercera temporada de Bridgerton

La obra de Julia Quinn se ha convertido en uno de los contenidos más populares de Netflix. Lo que hace del estreno de su tercera temporada, todo un evento. En esta ocasión, se trata de la adaptación de la cuarta novela de la serie Romancing Mister Bridgerton, que se publicó en 2002.

Pero los productores aseguraron que, además, se tratará de la oportunidad de reunir y mezclar todas las narraciones anteriores en un nuevo escenario. Lo que augura un suceso que marcará un antes y un después en la serie.

The Watchers

El relato de A.M. Brillar cuenta una historia de horror sobrenatural acerca de una presencia ominosa capaz de matar, en la costa oeste rural de Irlanda. Su adaptación verá luz en 2024 de la mano de Ishana Shyamalan, que hará su debut para seguir los pasos de su padre M. Night Shyamalan.

Se sabe poco de la producción, más allá que Dakota Fanning formará parte del elenco de personajes que deberán huir para salvar la vida en un bosque aterrador.

Cold Storage

El guionista David Koepp debutó en el 2019 en el mundo literario con la novela que narra los estragos de una infección fúngica imparable. Si te parece que se trata de la misma premisa de The Last of Us, no estás equivocado.

El mismo autor reconoció los parecidos y la influencia del clásico juego de video — y ahora serie — en su obra. Pero el punto divergente entre ambas, es la forma en que explora en las consecuencias cuando la cura, se convierte en monopolio de pocos.

Amateur

El libro superventas del escritor Robert Littell, cuenta cómo un criptógrafo de la CIA cuya esposa es asesinada de manera brutal. Buscando venganza, comenzará un entrenamiento secreto de habilidades de campo que le permitirá encontrar a los culpables.

En el trayecto, descubrirá que la agencia es un lugar del que supone y que su tragedia personal es algo más que un hecho casual. La historia llega a la pantalla grande con la dirección de James Hawes y protagonizada por Rami Malek en el papel central de la trama.

Wicked: Parte 1

Gregory Maguire tomó la premisa de El maravilloso mago de Oz de Frank L. Baum y lo convirtió en una serie de novelas sobre la bruja malvada del oeste. Lo que reconfiguró por completo el punto de vista de la historia de la chica más malvada de Oz, que, además, luce la piel verde.

En el año 2003, el spin-off llegó a Broadway y el West End, para convertirse en un éxito instantáneo. Con más contexto y profundidad, el relato en tablas en detalles y mitologías de la narración original. En 2024, la primera parte — de dos — de la historia, llegará al cine, protagonizada por Cynthia Erivo. Adaptará la primera parte del libro publicado en 1995, que cuenta los orígenes de la presencia más malvada de Oz.

El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim

El libro Las dos Torres de J.R.R. Tolkin, explora en el pueblo de Rohan y su ilustre legado. En especial, su influencia en el equilibrio de poder de los territorios que rodean a Mordor. En el año 2024, una película animada ampliará el contexto de la cultura, y también detallará la batalla época entre el pueblo de Rohan y los Dunlendinos. Según la línea cronológica de la saga, la cinta se ubica 183 años antes de lo narrado en la trilogía de Peter Jackson.



El simpatizante

The Sympathizer fue la novela que le valió un premio Pulitzer a Viet Thanh Nguyen. Por lo que su adaptación es uno de los proyectos más esperados de este año. La premisa cuenta la historia de un espía del ejército de Vietnam del Sur, que se encontrará en una guerra de lealtades.

Mucho más, cuando se vea obligado a ser un contra agente en el momento más crítico de las relaciones políticas entre Norteamérica y Asia. Este drama estará encarnado por Hoa Xuande, junto con Robert Downey Jr., que dará vida a varios papeles en simultáneo.

