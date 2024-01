Echo, la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel, se estrena en Disney+ con la promesa de romper radicalmente con la franquicia. El proyecto cuenta con calificación R en Estados Unidos, lo que significa que es solo para adultos. Además, se estrena entera a la vez en lugar de semanalmente. Y es la primera vez que se utiliza el sello Marvel Spotlight, destinado a producciones del UCM pero independientes. Caso bastante curioso dado que es, en realidad, un spin-off de Ojo de Halcón.

De todas esas cuestiones hemos podido hablar con Sydney Freeland, la directora de Echo, que atendió a la prensa en una mesa redonda a la que pudo asistir Hipertextual durante la promoción de la serie. Y lo más impactante fue lo que aseguró en referencia al regreso de dos de sus personajes. Tanto el Kingpin de Vincent D'Onofrio como el Daredevil de Charlie Cox vuelven al UCM asemejándose más que nunca a sus versiones de la serie original de Netflix.

A día de hoy sigue sin estar del todo claro qué es canon y qué no de aquella serie. Hasta el momento, en el UCM ambos personajes han presentado una faceta menos violenta y hay quienes señalan que no son los mismos. Pero Marvel parece haber sugerido lo contrario con los últimos adelantos de Echo. E incluso productores y el propio D'Onofrio han dejado caer que en realidad sí son los mismos y no una variante de otro universo. Pero Freeland ha afirmado que no es así.

"Son diferentes", confirma. "Son diferentes, eso es todo lo que puedo decir", insiste, sin elaborar más sobre ello. Estas declaraciones contradicen una vez más lo que en las últimas semanas se había comentado acerca de ellos. Si Kevin Feige o cualquier otro mandatario de Marvel las ratifican, el culebrón sobre el lugar que las series de Netflix ocupan en el UCM llegaría a su fin. Daredevil y todas las demás pertenecen a otro universo. Y los personajes de Echo son las variantes del universo 616.

La violencia de Echo

Más allá de revelar la naturaleza de Kingpin y Daredevil, Freeland explicó el porqué del tono violento de Echo en una franquicia destinada a adolescentes. "Surgió de manera bastante orgánica. Cuando me uní al proyecto y hablamos sobre las líneas argumentales y hacia dónde podría ir la serie tras ver Ojo de Halcón, lo más interesante para mí fue el hecho de que Maya era una villana", explica la cineasta.

"Al hablarlo con Marvel, la respuesta fue: 'Apoyémonos en eso. Veamos hasta dónde podemos llegar. Bajemos al barro y veamos cuánto podemos presionar'", revela. Unas palabras con las que Freeland clarifica que Marvel no puso ninguna pega a la hora de buscar un tono distinto al habitual. "Ahí es donde realmente nos inclinamos hacia el personaje, hacia su fondo, y nos hicimos la pregunta: ¿Cómo es posible que una niña indígena sorda de Oklahoma termine siendo una de las principales lugartenientes del ejército de Kingpin?", añade.

"El tono, la violencia y la naturaleza visceral de todo esto surgieron orgánicamente de la historia porque, de nuevo, tonalmente, con lo que estamos lidiando es con ese tipo de historia a nivel de calle, a nivel humano. No estamos lidiando con consecuencias cósmicas, lidiamos con riesgos muy humanos. Y eso significa que la gente sangra, muere, es asesinada, sus huesos se rompen...", continúa Freeland. Esas consecuencias humanas recuerdan a la mencionada Daredevil de Netflix, serie de la que Echo parece ser heredera, compartan o no universo. "No soy una persona violenta, pero rodar violencia es muy divertido", concluye.

Marvel Spotlight

En Echo, Marvel debutará con su nuevo sello Spotlight. Una marca creada para películas y series que, aunque tienen lugar en el UCM, pueden verse de manera independiente. Una ayuda para el espectador en un momento en el que la compañía se enfrenta a numerosas críticas por la sobresaturación de contenidos. Freeland, sin embargo, revela que esto no afectó en nada a la historia que estaban contando.

"La creación del logotipo de Spotlight, esa especie de título, está por encima de mi nivel de responsabilidad. Surgió en algún momento durante el proceso para nosotros. En términos de la serie, me uní y buscamos un proyecto que fue orgánicamente un poco más terrenal, un poco más crudo, un poco más visceral, un poco más a nivel de la calle", cuenta la cineasta. De esta forma, Marvel Spotlight es más un aviso para el público que para los creadores de Echo y de sus futuras producciones.

"En algún momento se incorporó Spotlight. Pero realmente, para nosotros, la historia siempre fue la historia y creo que lo abordaríamos de la misma manera con o sin ella", sentencia Freeland. Para comprobar hasta qué punto ese sello afecta a la serie, tan solo hay que ver Echo, que se estrena en Disney+ el 10 de enero en España, la noche del 9 de enero en América Latina.

