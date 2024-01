Marvel Studios ya tiene todo listo para estrenar Echo, su primer proyecto de 2024. Se tratará de una serie para Disney+, pero será muy distinta a las ya estrenadas por la compañía. Y es que en esta ocasión ha recibido calificación R, lo que la hace solo apta para adultos en Estados Unidos. Esto se debe a la violencia explícita que contienen las escenas de acción de sus episodios. Unas secuencias que requirieron mucha preparación, tal y como ha explicado su actriz protagonista, Alaqua Cox.

La intérprete atendió junto al resto del reparto y equipo de Echo a los medios en una rueda de prensa virtual a la que asistió Hipertextual. En ella, profundizó en cómo fue su preparación para los momentos más exigentes de la serie. "Por suerte, crecí practicando diferentes tipos de deportes. Además, tengo un hermano mayor que me ayudó a ser más atlética, porque él lo es. Nos llevamos aproximadamente un año y medio, así que nos peleábamos mientras crecíamos. Entonces eso me hizo más dura", comienza Cox. Sin embargo, de cara a la serie su forma física no era suficiente.

"Cuando conseguí el papel, tuve todo un equipo de entrenamiento de acción. Durante cinco días a la semana iba a entrenar y era muy duro. Aprendí mucho. Porque aunque crecí vinculada al deporte, no había cosas muy específicas de acción, por lo que este entrenamiento fue un mundo completamente nuevo para mí", añade la actriz. Su personaje, Maya López, es una mujer particularmente excepcional en la pelea cuerpo a cuerpo. Es tan habilidosa que incluso es capaz de hacer frente a superhéroes como Daredevil, tal y como se ha podido ver en los adelantos de Echo.

"Pude aprender coreografías, golpes, peleas y todos esos movimientos específicos. Fue muy divertido y también un gran desafío. Pero esa fue la mejor parte del proyecto. Fue una aventura divertida para mí", sentencia Cox al respecto. A diferencia del resto del Universo Cinematográfico de Marvel, en Echo la compañía dará especial atención a sus secuencias de lucha. En ellas, la joven deberá hacer frente a enemigos de todo tipo en enfrentamientos en los que la sangre correrá sin censura y donde los golpes dolerán más que nunca.

El retorno del rey

Cox no estará sola en Echo. Junto a ella también regresa uno de los personajes más queridos de todo el UCM. Se trata de Kingpin, Wilson Fisk, el rey de la mafia y la cara B de las calles de Nueva York. El villano surgió en la ya cancelada serie Daredevil, de Netflix. Años después regresó en la franquicia marvelita en Ojo de Halcón. Pero no ha sido hasta ahora cuando su actor, Vincent D'Onofrio, finalmente se ha reencontrado de verdad con el personaje y su maquiavélico tono. "Creo que, con Echo, es la primera vez desde la serie de Netflix que realmente siento que hemos traído a Fisk a la historia de Maya de la forma en la que mejor se le puede representar", reconoce el intérprete.

"Es muy similar a como era en la serie original. Y eso siempre es muy emocionante para mí porque transmite una sensación más cruda. Es una historia más emotiva entre él y el personaje de Alaqua, Maya. Y creo que ese tipo de tono es el adecuado para que mi personaje funcione bien", sentencia al respecto. Para D'Onofrio, su Kingpin debe ser un villano asentado en un tono adulto y macabro, especialmente desde el punto de vista emocional. Algo que le lleva por una vertiente muy distinta al de la mayoría de antagonistas de Marvel en los últimos años.

"Al final, mi trabajo es servir a la historia. Y así tengo la oportunidad de evolucionar constantemente. Evolucionar hacia atrás, hacia adelante, hacia donde me lleve la historia. Es lo que más me gusta hacer. Y tengo la suerte de poder ganarme la vida con ello", matiza en referencia a las distintas versiones de Kingpin que ha interpretado. Además, indica que el cariño de los fans es uno de sus principales motores. "Te inspira a hacerlo bien. Mucha gente me pregunta si me pongo nervioso porque los fans esperan mucho de mí. No me pone nervioso en absoluto. Simplemente, me inspira a hacer un buen trabajo", agradece.

Echo y la representación en Marvel

En los últimos años, Marvel se ha comprometido a mostrar un espectro de la población cada vez más diverso entre sus protagonistas. Y en Echo es el turno de la comunidad sorda -como en Ojo de Halcón- y la comunidad de nativos americanos. Maya pertenece a ambas, al igual que su actriz. Se trata de un elemento fundamental para comprender la historia del personaje. "Estoy muy orgullosa de poder representar una plataforma que eleva las voces de los pueblos indígenas. Y obviamente estoy muy emocionada", celebra Cox.

"Creo que es genial que tengamos personas [indígenas] auténticas elegidas para estos papeles. Así podemos mostrarlos en pantalla con una representación más auténtica. Lo estamos haciendo correctamente. Eso es lo más importante", expresa la intérprete. "Para mí, la representación no era un 'y si...', siempre fue una necesidad", se une Sydney Freeland, directora de Echo. Por ello, contaron directamente con la Nación Choctaw, a la que Maya pertenece.

"Hubo dos cosas cruciales. Una era pedir permiso a la Nación Choctaw para ser representada. Porque siento que muchas veces lo que sucede con las historias nativas e indígenas es que la gente viene y dice: 'Vamos a deciros cuál es la historia que vamos a contar'. Nosotros queríamos adoptar un enfoque diferente y queríamos involucrarlos", desvela la cineasta, feliz de haber recibido una respuesta positiva a esa cuestión.

"La segunda parte fue: '¿Podemos crear un diálogo?' Queremos poder escuchar, queremos ser lo más auténticos posible en nuestra representación del idioma, la cultura y la experiencia choctaw. Y eso provino de la Nación Choctaw", cuenta Freeland. "Creo que muchas veces la gente tiende a mezclar todas las tribus y culturas nativas americanas en un gran grupo, y ese no es el caso. Cada tribu es diferente, cada lengua es diferente, cada cultura tiene sus propias especificidades únicas. Yo soy navajo y estamos contando una historia choctaw. Así que para mí era absolutamente necesario que involucráramos a la Nación Choctaw", sentencia su alegato.

Echo estrenará sus cinco episodios en Disney+ el 10 de enero en España, la noche del 9 de enero en América Latina.

