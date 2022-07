De acuerdo a la información de The Hollywood Reporter, Charlie Cox y Vincent D’Onofrio han asegurado su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel. Ambos actores aparecerán en Echo, la nueva serie original de Disney+. Así pues, será la primera vez que veamos a Daredevil y Kingpin juntos tras la finalización de las series de Netflix. Sin duda, es un hecho que el fandom ha estado esperado durante mucho tiempo.

Eso sí, en ninguno de los dos casos estamos hablando de un debut en el Universo Cinematográfico de Marvel. El primero en hacerlo fue Vincent D’Onofrio, quien apareció sorpresivamente en Ojo de Halcón. Poco después, Charlie Cox hizo acto de presencia en Spider-Man: No Way Home como el abogado del mismísimo Peter Parker. Fue así como los dirigidos por Kevin Feige dejaron claro que Daredevil y Kingpin serán parte fundamental del futuro de Marvel.

Según el citado medio, la productora ya tiene preparada la trama de Daredevil en Echo. Sabemos que el héroe de Hell's Kitchen está buscando a un antiguo aliado. De hecho, se trata de otro personaje clave para las series de Netflix: Jessica Jones, cuya interpretación fue responsabilidad de Krysten Ritter. Ahora bien, el reporte no confirma la presencia de la actriz en esta producción; pero sí deja entrever que Marvel planea recuperar a Jones y, quizá, a Luke Cage, Iron Fist y Punisher.

Siendo sinceros, el hecho de tener de vuelta a Daredevil y Kingpin nos hace pensar que el resto de personajes, tarde o temprano, tendrá su introducción en el Universo Cinematográfico de Marvel. Los fans lo piden a gritos y, últimamente, Marvel Studios ha sido muy condescendiente con las peticiones de su fandom.

Por otro lado, también era cuestión de tiempo para que Matt Murdock se dejará ver nuevamente en una producción de Marvel. "Si fueras a ver a Daredevil en las próximas cosas, Charlie Cox sería el actor que lo interpretaría. Sí. Dónde, cómo y cuándo lo veremos, está por verse", comentó Kevin Feige poco antes del estreno de Spider-Man: No Way Home. Una vez que la película protagonizada por Tom Holland vio la luz, el directivo reveló que fue él mismo quien llamó a Charlie Cox para negociar su retorno. El entendimiento fue inmediato.

Tiene sentido que Daredevil y Kingpin tengan presencia en Echo. La heroína de Maya Lopez apareció por primera vez en Ojo de Halcón, donde también vimos brevemente a Vincent D’Onofrio. Por lo tanto, todas estas historias están ligadas en una misma trama. Eso sí, en Marvel tendrán que tener mucho cuidado de no robarle protagonismo a Echo, que es algo que suele pasar cuando introduces a personajes ampliamente esperados.

De cara al futuro, no hay dudas de que Daredevil y Kingpin tendrán sus propias producciones; con mayor probabilidad serán series de Disney Plus. No obstante, los largometrajes también tendrán espacio para recibirlos en determinado momento, tal como sucedió en Spider-Man: No Way Home.

Si los planes de Disney y Marvel transcurren conforme a lo planeado, Echo se estrenará durante 2023 de forma exclusiva en Disney+.