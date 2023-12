Marvel Studios ha estrenado su última serie de 2023, What If...? A ritmo de capítulo diario, la compañía está presentando nuevas historias que tienen lugar en dimensiones alternativas de su multiverso. La primera entrega convenció a los fans, pero con un capítulo de la segunda tanda ha sembrado la polémica. Se trata del episodio 2x06, titulado: ¿Qué pasaría si Kahhori remodelara el mundo? En él ha debutado una nueva heroína, aunque a muchos seguidores no les ha gustado la historia que la rodea por sus inexactitudes históricas.

Kahhori es una joven de la nación Mohawk. Estos nativos de América del Norte habitaron el norte del actual estado de Nueva York y el sur de Canadá. Se asentaban, principalmente, alrededor del Lago Ontario y el Río San Lorenzo. La protagonista del episodio de What If...? vive plácidamente junto a su familia cuando, de pronto, llegan los colonizadores europeos. En el mundo real, quienes asediaron aquellos territorios fueron los británicos, holandeses y franceses.

Sin embargo, Marvel ha optado por hacer a sus villanos de origen español. Aunque la Corona española colonizó gran parte del continente, especialmente América Central y América del Sur, nunca llegaron a la zona de los Mohawk. Por eso, miles de fans no han tardado en mostrar su indignación con la compañía. Entre los argumentos señalan que se está dando rienda suelta a la Leyenda Negra de España, lavando además la imagen de Inglaterra.

Las redes estallan con What If...?

"El tema de Marvel Studios utilizando a los españoles como salvajes… Madre mía, la Leyenda Negra. Pero bueno, tampoco soy historiador ni estuve allí, algunos dicen que fue así, otros no, no lo sé. En cuanto a Marvel, supongo que han utilizado España para adaptar 1602. Aunque parece que han adaptado el asedio de Juan Ponce de León, que quería la fuente de la eterna juventud (1500 d.c)", cuestiona Dani Lagi (@StripMarvel).

El tema de Marvel Studios utilizando a los Españoles como salvajes…



Madre mia la leyenda negra. Pero bueno, tampoco soy historiador ni estuve allí 😂, algunos dicen que fue así, otros no, no lo se. En cuanto a Marvel supongo que han utilizado España para adaptar 1602.



Aunque… pic.twitter.com/Bg1XLOUNOw — Dani Lagi ⚡️Strip Marvel (@StripMarvel) December 27, 2023

"¿Soy yo que me falta historia o los Mohawk nunca trataron con españoles y Marvel ha decidido que los españoles sean los malos en el último What If porque: Conquistadores españoles = malos y Colonos británicos = buenos?", lamenta otro usuario de X (Twitter). "Tanto EEUU como Francia e Inglaterra fueron los principales responsables de extender la Leyenda Negra. Cosa surrealista porque el trato que los españoles daban a los indios era mucho mejor que el que le dieron ingleses o franceses. Y ni hablar de la esclavitud en EEUU...", afirma uno más.

¿Soy yo que me falta historia o los Mohawk nunca trataron con españoles y Marvel ha decidido que los españoles sean los malos en el último #WhatIf porque:

Conquistadores españoles = malos

Colonos británicos = buenos? — Mario (Pauper Hive) 🇵🇸 (@PauperHive) December 27, 2023

Tanto EEUU como Francia e Inglaterra fueron los principales responsables de extender la leyenda negra. Cosa surrealista porque el trato que los españoles daban a los indios era mucho mejor que el que le dieron ingleses o franceses. Y ni hablar de la esclavitud en EEUU…😂 — olivera (@Olivera106) December 27, 2023

"Me hace gracia la campaña buenista de Marvel celebrando la cultura Mohawk con la creación de un nuevo personaje en What If...? mientras se caga en la imagen y la historia de España (otra vez). De lo de los anglosajones siendo unos genocidas que aniquilaron a los indios nada, ¿no?", pregunta enfadado @zayasartist. "En el What If...? de hoy el malo es España. Que no te digo que no, pero da un poco de sonrojo porque los buenos son una cultura nativa que España no olió ni en pintura", recuerda otro.

Me hace gracia la campaña buenista de MARVEL celebrando la cultura Mohawk con la creación de un nuevo personaje en What If...? Mientras se caga en la imagen y la historia de España (otra vez).

De lo de los anglosajones siendo unos genocidas que aniquilaron a los indios nada, no? pic.twitter.com/ownm5hws7s — ZAYAS (@zayasartist) December 28, 2023

En el What if...? de hoy el malo es España.



Que no te digo que no, pero da un poco de sonrojo porque los buenos son una cultura nativa que España no olió ni en pintura. — ElHombreMalo (@ElHombreMalo) December 27, 2023

Marvel se justifica

Tan solo unas horas después de la emisión del capítulo de What If...?, Marvel ya ha dado su explicación. La guionista del episodio, Ashley C. Bradley, ha sido la encargada de justificar el error histórico. Lo ha hecho a través de las redes sociales cuando un seguidor ha celebrado esa sexta entrega de la serie. Dicho fan criticaba, sin embargo, que optasen por volver a poner a los españoles como los villanos en un lugar en el que no estuvieron. "Me gustó el capítulo, pero lo único que me choca es que hayan puesto soldados españoles cuando nunca llegaron a Nueva York, sino que en esa zona fueron los británicos y los holandeses quienes realmente colonizaron el territorio", señala.

Bradley ha respondido dándole la razón y explicando por qué, pese a todo, era coherente que sean los conquistadores españoles quienes aterroricen a Kahhori y su pueblo. Y es que en el episodio de What If...?, el Teseracto acaba en ese lugar mucho antes que en la línea temporal principal del UCM. Al llegar allí, crea un misterioso lago subterráneo con un portal a otro mundo. Los europeos creían, sin embargo, que se trataba de la mitológica Fuente de la Juventud.

"¡Tienes razón! Pero en este universo, los rumores sobre el Teseracto y el lago prohibido llegaron a Europa, por lo que quienes buscaban la Fuente de la Juventud comenzaron en Nueva York y no en Florida", revela la guionista. Por eso la reina Isabel manda a toda una expedición para que la encuentren antes que Inglaterra y el resto de grandes potencias de la época.

Hay quienes han aceptado la premisa de la que parte Bradley, pero también hay otros a quienes no convence. Entre las críticas se indica la insistencia de Marvel en exponer la peor versión de España siempre que pueden (ya se hizo en Eternals y en Black Panther: Wakanda Forever), mientras que nunca se menciona el genocidio perpetrado por los británicos. A su vez, expresan, si esa es la verdadera justificación que Marvel pensó al escribir el capítulo, debería haberse mencionado abiertamente en él y no a posteriori. Sea como sea, la polémica ya es imparable. Y, entre tanto, todo apunta a que Kahhori va a ser de gran importancia en el UCM más allá de What If...?

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente