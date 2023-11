A pesar de que Marvel ha tenido muchos altibajos durante su Saga del Multiverso, la serie animada What If...? (¿Qué pasaría si...?) gustó mucho a los fans. En ella, la compañía indagaba en las infinitas posibilidades que ofrecen las dimensiones alternativas. Numerosas historias independientes protagonizadas por sus héroes y villanos pero con desenlaces muy diferentes. Ahora, la serie regresa con su segunda temporada, que ya ha lanzado su primer tráiler y tiene fecha de estreno confirmada.

En el adelanto, What If...? presenta nuevas realidades del multiverso. Por ejemplo, en una de ellas un peculiar equipo de Vengadores se enfrenta a un niño con poderes mágicos. Este parece ser una versión infantil y malvada de Peter Quill, también conocido como Star Lord. En otro episodio, los personajes de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos se enfrentan a Hela y al mismísimo Dios Odín. Y en otro, Iron Man y Valquiria participan en una carrera de coches en el planeta Sakaar, de Thor: Ragnarok.

Esto supone el regreso de Tony Stark al UCM, aunque sea como una variante multiversal animada. Pero es que, además, no llega solo. En el avance de What If...?, aparece en un par de ocasiones Thanos. El Titán Loco, villano principal de la Saga del Infinito, apareció brevemente en la primera temporada. Ahora, apunta a ser el antagonista de uno de los nuevos episodios. Quien también está de vuelta es el Doctor Strange Supremo, que protagonizó el que quizá fuese el mejor capítulo de la primera entrega.

En definitiva, What If...? traerá nuevas y locas aventuras para que los fans del UCM disfruten con tramas que en el universo central de la franquicia serían imposibles. Todo ello bajo la atenta mirada de El Vigilante, el guardián del multiverso. Por el momento se desconoce si alguna de estas historias tendrá incidencia en el futuro de la saga. Y es que algunos de sus personajes bien podrían aparecer en Avengers: Secret Wars, la película que unirá a la mayoría de superhéroes del presente y del pasado de Marvel.

Cuándo se estrena What If...?

Además de desvelar el primer tráiler de la nueva temporada, La Casa de las Ideas ha confirmado la fecha de estreno de What If...? Y, en contra de lo que los fans esperaban, no seguirá ninguna de las estrategias que ha usado el estudio hasta ahora. Es decir, no se estrenará un capítulo semanal, pero tampoco saldrá la serie al completo, como sí hará Echo. En esta ocasión, la compañía va a aprovechar las fechas navideñas para reencontrarse con sus seguidores cada día.

La segunda temporada de What If...? se estrenará el próximo 22 de diciembre con un episodio. Desde entonces, cada día habrá uno nuevo hasta el día 30 de diciembre. El proyecto, como siempre, verá la luz en Disney+. Con esta estrategia, Marvel va a ocupar toda la Navidad hasta el día antes de Nochevieja. Un genial aperitivo diario antes de Echo, que llegará en enero, para quienes han quedado sedientos de producto marvelita tras el final de Loki y el estreno de The Marvels.

