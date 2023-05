Ojo de Halcón sirvió para presentar a la nueva portadora de ese manto, Kate Bishop (Hailee Steinfeld), y explorar parte de la vida familiar y el pasado de Clint Barton (Jeremy Renner). A través de ellos se mostró una versión más callejera del Universo Cinematográfico de Marvel. La producción da pie, también, a otras dos producciones: Daredevil: Born Again y Echo. Sobre esta última, hay noticias, pero no son buenas.

Durante Ojo de Halcón, Kate Bishop y Clint Barton debe hacer frente a Maya López (Alaqua Cox). Ella también es conocida como Echo, quien está relacionada con Kingpin (Vincent D'Onofrio). La adaptación presentó a este personaje como uno atravesado por la confusión y la manipulación. Su progresiva transformación, hacia una figura libre de esos aspectos, es el punto de partida narrativo para su próxima serie, titulada de forma homónima, Echo.

Sin embargo, según se ha podido saber, las primeras sensaciones en relación con la serie no fueron del todo satisfactorias para Kevin Feige. El principal responsable del Universo Cinematográfico de Marvel habría pedido volver a grabar buena parte de la producción antes de que la serie sea estrenada el próximo 29 de noviembre de 2023 a través de la plataforma de Disney+.

Kevin Feige, Echo y la necesidad de volver a grabar escenas

Lo anterior se supo a través de Jeff Sneider, quien conduce el pódcast The Hot Mic. El comunicador reveló que la primera impresión de Kevin Feige sobre Echo es que simplemente no le gustó. Hasta el punto de considerar que la producción no se podía estrenar sin hacer nuevas tomas porque está “plagada de problemas”.

De acuerdo con Sneider: “Escuché que la serie estuvo plagada de problemas durante la producción, que fue un desastre y que el resultado de la producción es tan malo que básicamente tuvieron que volver a grabar todo”.

¿Cuál es el trasfondo de este escenario y cuánto de la producción se vio afectada? Según Sneider, el marco fue siguiente: “Me dijeron que originalmente grabaron ocho episodios y [Kevin Feige] pensó que no se podía estrenar así. Por esto hablaron sobre reducirla a cuatro episodios o a seis. Luego volvieron a grabarlos, por lo que mi fuente no sabe en realidad con cuántos episodios terminaron. Pero sí, aparentemente [la serie] necesitaba un ajuste de arriba a abajo y Kevin no estaba contento”.

Dentro del organigrama de las próximas series del Universo Cinematográfico de Marvel, antes que Echo se encuentra Invasión secreta. A juzgar por el tono urbano y de espionaje de ambas producciones, la franquicia está orientando este tipo de contenidos a figuras de bajo perfil o personajes que antes no tuvieron tanto espacio en las películas.

Además de Alaqua Cox y Vincent D'Onofrio, parte del elenco de esta producción está conformado por Charlie Cox, Zahn McClarnon, Devery Jacobs, Cody Lightning, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal y Graham Greene.

