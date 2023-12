Según parece, a Zachary Levi no le asusta hacer el ridículo. En una reciente entrevista con ComicBook, el actor manifestó que no pierde las esperanzas de volver a la gran pantalla como Shazam, pese a que ha sido una de las peores subfranquicias del Universo Extendido de DC (DCEU).

Si bien el artista reconoció que no tuvo contactos con James Gunn o Peter Safran, los líderes de DC Studios, para hacer más películas de la saga ¡Shazam!, sí dejó en claro que no descartaría regresar al rol homónimo.

"Estoy muy orgulloso de ambas películas. En verdad creo que la segunda película fue, en algunos aspectos, mejor que la primera. Y la primera fue muy buena. Estoy muy orgulloso de ambas", aseveró Zachary Levi, pero no se detuvo allí. Es más, en otro comentario al respecto habría confirmado uno de los rumores de Superman: Legacy.

"Me encantaría poder hacer más iteraciones [de ¡Shazam!]. Me encantaría colaborar con el Linterna Verde de Nathan Fillion", indicó. La segunda parte de la frase hace mucho ruido, puesto que al parecer ratifica una de las principales especulaciones de los héroes que aparecerán en el proyecto de James Gunn que reiniciará el universo cinematográfico de DC.

El casting de Nathan Fillion como parte de Superman: Legacy se conoció en julio pasado y desde un comienzo se mencionó que sería como Guy Gardner, uno de los integrantes de los Green Lantern Corps. Pero lo dicho por Zachary Levi podría ubicar a este personaje en un rol bastante más protagónico de lo que en principio se pensaba. Además, podría significar un alejamiento de una historia de origen de Linterna Verde asociada con Hal Jordan.

Más allá de eso, las esperanzas de Levi de regresar como Shazam bajo el nuevo DCEU, no serían más que eso. Por lo pronto, la dupla Gunn-Safran parece querer alejarse lo más posible del pasado reciente de DC en el cine, y nada hace pensar que intenten mantener un vínculo con ¡Shazam!

Traer de regreso a Shazam, con o sin Zachary Levi, no está en los planes inmediatos de DC

Como decíamos al comienzo, las películas de ¡Shazam! están lejos de ser los diamantes más brillantes del Universo Extendido de DC. Es cierto que el largometraje homónimo, de 2019, tuvo un buen desempeño en taquilla. Aunque los fanáticos del héroe en los cómics fueron muy críticos del exceso de chistes tontos y de la interpretación caricaturesca de Zachary Levi.

Pese a ello, Warner Bros. dio el visto bueno a una secuela. Pero La furia de los dioses, que llegó este año a los cines, fue una auténtica catástrofe. La propuesta no solo fue aniquilada por la prensa y el público, sino que además recaudó apenas por encima de 133 millones de dólares. Esto la convirtió en el máximo fiasco comercial del DCEU hasta la fecha.

A esto se le sumó el fracaso de The Flash, que ya había sido una pesadilla de relaciones públicas, y las aparentes disputas con Dwayne Johnson por algunas decisiones creativas vinculadas con Black Adam. Según dio a entender el propio Zachary Levi en su momento, fue "La Roca" quien impidió que un par de héroes de DC aparecieran en ¡Shazam!, puesto que no quería que existieran lazos con esa subfranquicia.

Con o sin Zachary Levi a bordo, es evidente que James Gunn y Peter Safran no tienen intenciones inmediatas de traer de regreso a Shazam. Las energías de los líderes de DC Studios están en reiniciar su universo cinematográfico en 2025 con Superman: Legacy. Después de ese estreno, solo está confirmada The Brave and the Bold, una nueva película de Batman.

