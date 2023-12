2023 está a punto de terminar y, como ya es habitual en estas fechas, TorrentFreak ha publicado el ranking de las series más pirateadas del año.

Para desgracia de las plataformas de vídeo en streaming, la piratería sigue siendo un problema serio que no han podido erradicar. Y con el constante incremento en el precio de los servicios, parece difícil que lo logren algún día. Es innegable que muchos consumidores recurren a las descargas ilegales ante la imposibilidad de asumir más gastos domiciliados.

El citado medio menciona que, durante varios años, Juego de Tronos se mantuvo en el top de las series más pirateadas. No obstante, con el contenido de HBO ya finalizado, esa "corona" empezó a cambiar de manos.

Evidentemente, el ranking de las series más pirateadas de 2023 no sorprende demasiado. Básicamente, estamos viendo las producciones más populares del año, aquellas que generaron más conversación en internet mientras se emitían.

The Last of Us, la aclamada serie basada en la saga de videojuegos de Naughty Dog y PlayStation, encabeza la lista de las series más pirateadas de 2023.

Si bien existía una gran expectación en torno a The Last of Us antes de su estreno, pocos anticiparon que tendría tanto éxito. En Latinoamérica, se convirtió en la serie más vista en la historia de HBO Max, dejando atrás a La Casa del Dragón. Al término de la emisión de la primera temporada, ya era la serie estandarte a nivel global del mencionado servicio.

La propuesta original de HBO triunfó, en gran parte, porque respeta gran parte de la historia que propuso el primer juego. Por su parte, las actuaciones de Pedro Pascal y Bella Ramsey fueron sobresalientes. Después de varias críticas, no queda duda de que son los mejores actores para interpretar a Joel y Ellie.

The Last of Us es el estreno del año y solo puedes verla en HBO Max Disfruta de The Last of Us y ahórrate un 35% en HBO Max

El segundo lugar de las series más pirateadas de 2023 pertenece a The Mandalorian, cuya tercera temporada se estrenó el pasado marzo. Para muchos, quedó muy por detrás de sus entregas previas, pero eso no evitó que mucha gente la descargara en sitios de torrents.

Loki, también de Disney+, ocupa el tercer puerto de las series más pirateadas. Su segunda temporada, tan sobresaliente como la primera, es una de las pocas producciones de Marvel que han logrado brillar últimamente. El público no quería perderse el desenlace de la historia del Dios del engaño.

En la lista igualmente podemos destacar la presencia de tres series de Apple TV+: Silo, Monarch: Legacy of Monsters y Ted Lasso. Esta última llegó a su fin después de tres maravillosas temporadas, mientras que las otras dos apenas debutaron con sus primeros episodios.

A continuación, el ranking completo de las series más pirateadas de 2023:

The Last of Us (HBO Max) The Mandalorian (Disney+) Loki (Disney+) Ahsoka (Disney+) Secret Invasion (Disney+) Silo (Apple TV+) Monarch: Legacy of Monsters (Apple TV+) Tulsa King (Paramount+) Gen V (Amazon Prime Video) Ted Lasso (Apple TV+)

Si analizamos el calendario de estrenos de 2024, ya podemos hacer algunas predicciones de cuáles serán las series más pirateadas. La segunda temporada de La Casa del Dragón, así como la cuarta entrega de The Boys, se perfilan para ser las más descargadas —de manera ilegal— el siguiente año. Estas producciones seguramente estarán acompañadas por Fallout, la cuarta temporada de True Detective y El pingüino (spin-off de The Batman).

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente