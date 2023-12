Desde que estallase el caso Jonathan Majors, en Marvel optaron por la prudencia. Mientras el actor se iba quedando sin trabajos y contratos, La Casa de las Ideas le mantuvo como Kang a la espera de la resolución judicial. Al final, el veredicto ha llegado y ha sido muy claro. Majors es culpable de agresión física y acoso a su exnovia. Por eso, en Marvel tan solo tardaron unos minutos en confirmar su despido. Un movimiento lógico que, sin embargo, les catapulta al abismo de la incertidumbre.

Porque en el pasado, el Universo Cinematográfico de Marvel había construido sus cimientos con base en unos pocos superhéroes. Véase Iron Man, Capitán América y Thor, principalmente. Pero en la Saga del Multiverso, las riendas fueron dadas en su totalidad al villano, a Kang.

Al principio, parecía una estrategia acertada. Jonathan Majors estaba empezando a despuntar en la industria y aspiraba a convertirse en uno de los nombres más cotizados de su generación. Pero el tiro les ha salido por la culata. Con la Fase 4 ya concluida, la Fase 5 a medias y la Fase 6 a punto de empezar, deben darse prisa para diseñar su futuro. Un cambio de planes que pasa por tres alternativas diferentes.

Elegir un nuevo Kang, en reemplazo de Jonathan Majors

La primera opción que podría estar barajando Marvel es hacer un recast. Es decir, el estudio podría comenzar a buscar un nuevo actor para que interprete a Kang de ahora en adelante, en reemplazo de Jonathan Majors. No sería la primera vez que ocurre en el UCM, incluso con personajes muy destacados.

Mark Ruffalo sustituyó a Edward Norton como Bruce Banner después del estreno de El increíble Hulk en 2008. Don Cheadle hizo lo propio con Terrence Howard y el superhéroe James Rhodes, alias Máquina de Guerra, a partir de Iron Man 2. Emma Fuhrmann fue reemplazada como Cassie Lang por Kathryn Newton en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía. Incluso Thanos comenzó siendo interpretado por Damion Poitier en la escena post-créditos de Los Vengadores, dando después paso a la versión de Josh Brolin.

En resumen, Marvel está más que acostumbrada a cambiar a algunos de sus intérpretes, por importantes que puedan ser. Y además cuenta con una ventaja de la que no disponía antes. El UCM está inmerso en la Saga del Multiverso, donde se ha presentado el concepto de variantes. Esto son distintas versiones de un mismo personaje pertenecientes a dimensiones distintas.

En el caso de Jonathan Majors, le hemos visto interpretar a El Que Permanece, a Kang el Conquistador, a Victor Timely, a Rama-Tut, Immortus y Centurión Escarlata (amén de las variantes que hay en el Consejo de Kangs de la post-créditos de Quantumanía).

Pero que hasta ahora todas las variantes de Kang hayan tenido el rostro de Jonathan Majors no implica que en todo el multiverso tenga que cumplirse esa regla. Por eso en Loki hemos podido ver algunas versiones del personaje homónimo interpretadas por Tom Hiddleston, junto a otras a las que dan vida otros actores e incluso animales. El caso más paradigmático es el de Sylvie, la versión femenina del Dios del Engaño. Ese mismo ejemplo se encuentra en Peter Parker, interpretado por Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

De hecho, ya hay muchos fans lanzando nombres de actores que podrían ser el nuevo Kang. Will Smith, John Boyega, Yahya Abdul-Mateen II, John David Washington... Hasta algunos intérpretes que ya son parte de Marvel, como Chukwudi Iwuji, el Alto Evolucionador en Guardianes de la Galaxia Vol.3; o Gugu Mbatha-Raw, Ramona Renslayer en Loki. En estos casos, en lugar de presentar a una variante nueva de Kang bastaría con decir que aquellos villanos eran también variantes.

El Doctor Doom como nuevo villano de Marvel

La segunda alternativa que tiene Marvel pasa por acabar con Kang y eliminar todo rastro de Jonathan Majors de la franquicia. Sería una decisión bastante drástica porque hasta ahora han construido basándose en él. Pero a nivel narrativo se encuentran en el momento ideal para hacerlo.

Al final de la segunda temporada de Loki, el protagonista conseguía romper la ecuación de El Que Permanece y encontrar un camino alternativo para la supervivencia del multiverso. Convertido en el Dios de las Historias, Loki permite la existencia de todas las líneas temporales de manera pacífica. La anunciada guerra contra el ejército de Kangs ha quedado en el aire. Y ya no tiene por qué suceder, ya no es inevitable.

Por eso, aunque parecía que los planes de Marvel sí pasaban por tratar ese conflicto, todo puede cambiar. Avengers: The Kang Dynasty, la que iba a ser a quinta película de los Vengadores y que iba a ser el comienzo del fin de la Saga del Multiverso, ha cambiado de título según múltiples fuentes. Ahora, el estudio se refiere a ella sencillamente como Avengers 5. Esto puede haber sido la pista definitiva de algo que venía fraguando la compañía desde hacía meses, independientemente del desenlace judicial contra Jonathan Majors.

El director Destin Daniel Creton iba a dirigir The Kang Dynasty, pero en noviembre se confirmó que ya no está vinculado al proyecto. Tampoco lo está el guionista Jeff Loveness, que había escrito Quantumanía, la primera y única aparición de Jonathan Majors como Kang en la gran pantalla. Actualmente, no hay director, aunque sí guionista. Michael Waldron, responsable de los guiones de Loki y Doctor Strange en el multiverso de la locura, va a escribir tanto Avengers 5 como Avengers 6.

A raíz de la sentencia de Majors, el insider Jeff Sneider ha asegurado que Marvel ya tenía decidido eliminar a Kang, fuese cual fuese el veredicto. Y Secret Wars, que iba a ser la sexta entrega de los Vengadores, se dividiría en dos partes, siendo la primera Avengers 5. "Secret Wars básicamente se perfila como una gran película de cinco horas con un intermedio de un año", explica.

Sin el Conquistador, el UCM tiene libre el hueco de villano principal de la franquicia en el presente. Y ese cargo recaería en el Doctor Muerte (Doctor Doom). El personaje es uno de los antagonistas más importantes de las viñetas, pero aún no ha debutado en la saga. La marcha de Kang es el escenario ideal para que aparezca de una vez por todas.

En los cómics de Secret Wars, Muerte es uno de los principales villanos. El evento no es causado por él, sino por el Beyonder. Pero en un momento dado consigue robarle los poderes a este y convertirse en el ser más poderoso del multiverso. Aunque las películas no sigan exactamente esa narrativa, tiene mucho sentido que le conviertan en el nuevo gran malo del Universo Cinematográfico de Marvel.

Eso sí, por ahora todo son rumores. Lo único cierto es que Marvel ha despedido a Jonathan Majors. Todo lo demás no podrá ser confirmado ni desmentido hasta que el estudio se pronuncie. Aunque, probablemente, lo harán muy pronto. Porque los fans necesitan saber cuanto antes cómo continúa la franquicia.

