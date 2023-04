¿Podría el Universo Cinematográfico de Marvel perder a su villano principal de la fase cinco? La pregunta es inevitable después de que, durante el fin de semana, Jonathan Majors fuera detenido por la policía de Nueva York bajo cargos de violencia machista.

Según el comunicado de la institución, el actor que encarna a Kang, el conquistador, el villano de la fase cinco de Marvel, estuvo involucrado en un incidente violento que culminó en una llamada a emergencias. La víctima, que sufrió heridas en la cabeza y el cuello, fue trasladada a un hospital no identificado y se encuentra en condición estable.

Más preocupante aún resulta el hecho de que, una vez conocida la noticia, se hicieron públicas varias historias sobre el comportamiento violento del intérprete. The Direct recoge los testimonios del director A.B. Allen y el actor de Broadway Tim Nicolai, en los que ambos afirman la conducta agresiva y peligrosa de Jonathan Majors. Lo que deja claro que lo ocurrido durante el fin de semana va más allá de un malentendido, como sugirió uno de los representantes del actor.

La colección completa de Marvel solo está disponible en Disney+ Suscríbete a Disney+ y ahórrate dos meses

Una dura etapa para la franquicia más exitosa del cine

Lo anterior plantea una situación complicada para Marvel. El estudio probablemente deberá decidir, en las próximas semanas o meses, la permanencia del actor en su exitosa franquicia. Lo que le lleva a un dilema complicado. El artista interpreta al villano principal de la nueva fase de Marvel. Además, es el rostro de todas sus versiones a través del multiverso, lo que será el punto central de sus futuras historias.

De modo que, su posible despido acarrearía todo tipo de inconvenientes para las próximas películas en las que participará. También para la propia solidez de la saga en su conjunto. ¿Qué medidas tomará Marvel en el caso de sustituir a Jonathan Majors de inmediato? Te dejamos los tres posibles escenarios que podría provocar el gravísimo incidente que protagonizó el actor que da vida al villano de Marvel durante el fin de semana.

Una nueva cara para el villano de Marvel

Gracias al Multiverso, es probable que Marvel pueda conservar el personaje de Kang en sus planes futuros. Hasta ahora, las reglas que planteó acerca del concepto dejaron claro que las variantes son el resultado de las condiciones de la realidad a la que pertenecen. Por lo que es posible que un nuevo actor pudiera encarnar a la maligna figura en una futura película. Aunque la primera escena poscréditos de Ant-Man mostró un grupo de sus versiones interpretadas, todas ellas, por Jonathan Majors.

No obstante, en el caso de que el actor deba abandonar la franquicia como villano de la fase cinco de Marvel, su siguiente encarnación tendría otro rostro. Sin que un hipotético actor recién incorporado afecte la línea de acontecimientos mostrados. En su única aparición, El que permanece dejó claro que su control sobre el espacio y el tiempo es total. Por lo que también podría serlo la forma de manipular su vida en distintas líneas temporales y en dimensiones alternativas. Esto le brindaría al personaje una nueva historia y, muy posiblemente, un rostro desconocido bajo las condiciones correctas.

Claro está, el problema con esta posibilidad es el material ya grabado que incluye al actor. La segunda temporada de Lok, parece tener de principal némesis a Kang en su versión como Victor Timely. Algo que se insinuó en la segunda escena poscréditos de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía. Si Jonathan Majors es sustituido como villano de Marvel, deberían volver a filmarse sus escenas o directamente capítulos enteros de la producción. Lo que retrasaría su estreno más allá de la rumoreada fecha tentativa de otoño del 2023.

La llegada a Marvel de un villano desconocido

Un escenario que Marvel podría tener en cuenta es eliminar la presencia del viajero multiversal y sustituirlo por otro antagonista. Después de todo, aún son pocas las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel que incluyen directamente a Kang. Solo la segunda entrega de Loki, de Disney+. Lo que permitiría a la saga multiversal escoger alguno de los numerosos personajes del mundo de las historietas de la editorial para debutar como nuevo villano de la fase cinco de Marvel.

En la escena final del cierre de la trilogía de Ant-Man, Kang muere. Esa podría tomarse como conclusión a sus actuaciones si Marvel decidiese incluir un nuevo villano, que incluso podría no estar relacionado con el peligroso viajero multiversal. Las dos escenas poscréditos de la película de Peyton Reed podrían analizarse desde la perspectiva del peligro que supone el control de la realidad. Abrir la posibilidad a que una figura más allá de Kang tuviera esa capacidad.

Desde el largamente esperado debut del Doctor Doom —lo que coincidiría con la llegada de Los 4 Fantásticos— hasta Galactus. Marvel apelaría a figuras que tendrían la misma repercusión que Kang en realidades alternativas. Por supuesto, eso implicaría un cambio de argumento y sentido de la fase cinco. También, un considerable retraso en la etapa que apenas comienza. Hasta el momento, solo ha llegado a la pantalla grande uno de los largometrajes entre las historias que la compondrán. Por lo que todavía podría reformularse cómo se manejará el multiverso y cuál será el villano de Marvel que los héroes tendrán que enfrentar.

Un retraso en la filmación que favorecería el contenido de las series

En el escenario más complicado, el estudio debería decidir si continuar la fase cinco de la manera en que se anunció. Lo que abarca desde la exploración del multiverso hasta sus consecuencias. Esto ocasionaría un retraso inesperado y complicaría sus estrenos en pantalla grande. No obstante, podría significar que Marvel le brindase una inédita importancia a sus producciones en la pantalla pequeña.

Desde la nueva etapa de Daredevil hasta la misteriosa Secret Invasion. La compañía profundizaría en algunos de sus personajes no relacionados directamente con líneas multiversales mientras la reestructuración de la fase cinco se encamina hacia nuevos lugares. Sería una solución idónea en el caso de que la ausencia de Kang como villano de Marvel implicara cambios mayores en la narración de las futuras películas.

Por ahora, solo la cuarta entrega del Capitán América ha comenzado a filmarse. The Marvels no incluye —o no ha trascendido hasta ahora— ninguna relación con el viajero interdimensional o sus variantes. Tampoco Guardianes de la Galaxia volumen 3.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra dos meses

Una especial atención en las producciones en streaming y las historias más pequeñas permitiría a la franquicia sostener su popularidad en un momento especialmente duro. Manejar nuevos escenarios podría ser una buena fórmula para evitar que el Universo Cinematográfico de Marvel entre en punto muerto. En especial, en medio de una situación imprevisible como la acusación contra Jonathan Majors.

También en Hipertextual: