El Universo Cinematográfico de Marvel se aproxima con paso lento hacia su próximo gran crossover, aquel que seguirá la estela de Infinity War y Endgame en cuanto a magnitud y relevancia se refiere. Nos referimos, por supuesto, a Avengers: The Kang Dynasty, cuyo estreno está programado para el 2 de mayo de 2025. Ahora bien, antes de su llegada, Marvel tiene que sentar las bases narrativas desde antes, y es aquí donde entra en escena Ant-Man y la Avispa: Quantumania.

La tercera película de Ant-Man, además de abrir el telón de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel, tiene el objetivo de introducir al personaje que tomará el lugar de Thanos como el nuevo gran enemigo a vencer. La aparición estelar de Kang el Conquistador sucederá, precisamente, en Avengers: The Kang Dynasty.

En una entrevista con Empire, Peyton Reed, director de Ant-Man y la Avispa: Quantumania, dijo que la intención de Marvel es crear una conexión directa con Avengers: The Kang Dynasty. Para lograrlo sin inconsistencias de por medio, se aseguraron de que Jeff Loveness sea el guionista de ambos largometrajes. Una decisión muy acertada, sin duda:

"Creo que tiene un profundo impacto [Ant-Man y la Avispa: Quantumania] en el Universo Cinematográfico de Marvel. Jeff Loveness, quien escribió esta película, también está escribiendo The Kang Dynasty, por lo que ha habido mucha discusión sobre el impacto que tiene la aparición de Kang el Conquistador. Hay grandes cosas en marcha." Peyton Reed.

Por lo visto en el primer tráiler de Ant-Man y la Avispa: Quantumania, Kang el Conquistador no dejará ver todas sus facetas como villano, pero sí sus intenciones a futuro. Intenciones que, por cierto, provocarán que los superhéroes vuelvan a unir fuerzas contra una amenaza que, al menos en los cómics, era más peligrosa y temible que el mismísimo Thanos.

En este sentido, el propio Reed dejó entrever que Kang el Conquistador, al igual que Thanos en su momento, tendrá un desarrollo narrativo antes de desatar toda su maldad. Así pues, en Ant-Man y la Avispa: Quantumania puedes esperar ver una versión mesurada y estratega de Kang. No debemos olvidar que este personaje es sumamente inteligente, razón por la cual será más difícil vencer.

"Kang el Conquistador, en nuestra película [Quantumania], es un personaje muy diferente. Es alguien que tiene dominio sobre el tiempo, un guerrero y un estratega", comentó el director.

¿Significa lo anterior que no habrá ningún enfrentamiento entre Ant-Man y Kang? No precisamente. Es un hecho que ambos personajes tendrán algún tipo de contienda, pero no esperes algo de las dimensiones de un crossover como Avengers: The Kang Dynasty y, un año después, Avengers: Secret Wars.

A pesar de lo anterior, para Reed no deja de ser interesante el planteamiento de su filme, pues básicamente veremos cómo dos personajes completamente diferentes se encaran. Por un lado, Scott Lang, considerado por una buena parte del fandom como el más débil de los superhéroes actuales. Y, por el otro, a Kang el Conquistador, visto como la mayor amenaza en múltiples universos.

Ant-Man y la Avispa: Quantumania se estrenará el 17 de febrero de 2023. Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars, por su parte, verán la luz el 2 de mayo de 2025 y 1 de mayo de 2026, respectivamente. Sí, todavía falta mucho…